Akcje DataWalk po rozpoczęciu wtorkowej sesji tanieją o 5 proc. do 45 zł. Spółka opublikowała dziś rano szacunkowe wyniki za I półrocze 2024 r. Wynika z nich, że przychody ze sprzedaży wyniosły 10,9 mln zł wobec 13,6 mln zł w analogicznym okresie 2023 r., co oznacza spadek o niemal jedną piątą (ponad 19 proc.). To zła wiadomość, szczególnie zważywszy na zapowiadaną przez zarząd wysoką dynamikę sprzedaży. Czas pokaże czy w drugim półroczu spółce uda się wrócić na ścieżkę wzrostu.

Jakie wyniki ma DataWalk?

Spółce nie udało się jeszcze wyjść nad kreskę. W pierwszym półroczu skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł minus 41,4 mln zł wobec 7,8 mln zł straty w I półroczu 2023 r. Innymi słowy — strata pogłębiła się aż o 33,6 mln zł.

Natomiast warto odnotować wpływ czynników jednorazowych na wyniki. EBITDA skorygowana o koszt programu motywacyjnego oraz o zmianę stanu odpisów aktualizujących wyniosła minus 11,9 mln zł wobec niemal 18 mln zł straty w pierwszym półroczu 2023 r. To oznacza, że „czyste” wyniki operacyjne się poprawiły – strata spadła o 6,1 mln zł.

Zarząd podaje, że znaczący wpływ na wynik spółki miało zwiększenie kosztów związanych z programem motywacyjnym w łącznej kwocie ponad 41 mln zł w stosunku do okresu porównywalnego (będące efektem wyceny programu zgodnie z MSSF 2 - to koszt niepieniężny), zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących w kwocie 3,5 mln zł (o 68 proc. w stosunku do okresu porównywalnego), spadek przychodów o wspomniane już 19 proc. oraz zmniejszenie operacyjnych kosztów wynagrodzeń o 44 proc.

Podane dziś dane są szacunkowe. Raport okresowy trafi na rynek 28 sierpnia.