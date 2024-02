Shoper chce rosnąć szybciej niż rynek

Akcje Shopera podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Przed południem kurs rośnie o 4 proc. do 31,5 zł. Spółka podała, że jej skorygowany zysk netto w IV kwartale 2023 r. wyniósł 10,2 mln zł, co oznacza wzrost o 31 proc., a skorygowana EBITDA poszła w górę o 17 proc. do 15,1 mln zł. Wyniki są lepsze niż średnio oczekiwali analitycy. W całym 2023 r. skorygowany zysk netto wzrósł o 43 proc. do 31 mln zł. Warto przy tym odnotować wpływ zastosowania ulg podatkowych, które wpłynęły na wysokość skorygowanego zysku netto w IV kwartale. Wyłączając wpływ ulg, skorygowany zysk netto wzrósł o 24 proc. przy rentowności na poziomie 22 proc.

Z kolei jeśli chodzi o przychody, to w IV kwartale wyniosły one 43,6 mln zł (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi) i były o niemal jedną piątą wyższe w ujęciu rok do roku. W całym 2023 r. wyniosły 152,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 24 proc. względem 2022 r., a w porównaniu z 2021 r. niemal podwojenie.

Wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce, z wyłączeniem sklepów w modelu „private label”, wyniosła w IV kwartale 2,6 mld zł, wobec 2,2 mld zł rok wcześniej. Z kolei łączna wartość zamówień złożonych na platformie e-commerce oraz we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży (też z wyłączeniem private label) poszła w górę do 3 mld zł z 2,4 mld zł.

Shoper dostarcza infrastrukturę dla handlu internetowego. Oprócz oprogramowania oferuje również usługi wspierające sprzedaż.

Zarząd zasygnalizował, że zwyżka rynku e-commerce w Polsce w 2024 r. może wynieść 12-14 proc. (w ujęciu wartościowym). GMV Shopera ma rosnąć szybciej, a cel dla przychodów to dynamika rzędu kilkudziesięciu procent.