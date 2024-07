Text po konferencji: o wynikach, AI i rosnącej dywidendzie

Text jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Jego akcje drożeją o kilkanaście procent przy wysokim, przekraczającym już 20 mln zł, obrocie. Inwestorzy pozytywnie ocenili wyniki za pierwszy kwartał obecnego roku obrotowego. Widać w nich poprawię efektywności produktów. Podczas dzisiejszej konferencji Text opowiedział o dalszych planach i nakreślił perspektywy dla spółki.

Reklama

Czytaj więcej Technologie Text zaskoczył wynikami. Jest dziś liderem wzrostów na giełdzie Technologiczna grupa w I kwartale roku finansowego 2024/2025 zwiększyła przychody i poprawiła efektywność biznesu. Akcje drożeją o prawie 10 proc. przy wysokim obrocie.

Text zaczął zarabiać na AI

Wśród nowych produktów grupy Text jest OpenWidget, który ma już ponad tysiąc użytkowników.

- Jest to darmowe narzędzie, które weszło na szybka ścieżkę pozyskiwania użytkowników. Zaczęły się także konwersje na LiveChat. Wierzymy, że ten produkt jeszcze przyspieszy i będzie wspierać akwizycje nowych klientów. Od dwóch tygodni zarabiamy na AI w ramach pakietu funkcjonalności wprowadzonych na początku poprzedniego miesiąca - powiedział Marcin Droba, odpowiadający za relacje inwestorskie spółki. Wskazał również na API as a service, czyli platformę, którą grupa zaczyna sprzedawać. Zanotowała już pierwsze przychody z tego tytułu.

W I kwartale roku 2024/2025 (kwiecień-koniec czerwca) Text zanotował 22,6 mln USD otrzymanych płatności, co oznacza wzrost o odpowiednio 12,2 proc. w skali roku i 4 proc. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Z kolei szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR - Monthly Recurring Revenue) wszystkich produktów na koniec czerwca 2024 r. wyniosła 7,07 mln USD, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i o 6,2 proc. w stosunku do 31 marca 2024 r.