Text (czyli dawny LiveChat) w I kwartale roku 2024/2025 (kwiecień-koniec czerwca) zanotował 22,6 mln USD otrzymanych płatności, co oznacza wzrost o odpowiednio 12,2 proc. w skali roku i 4 proc. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Z kolei szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR - Monthly Recurring Revenue) wszystkich produktów na koniec czerwca 2024 r. wyniosła 7,07 mln USD, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i o 6,2 proc. w stosunku do 31 marca 2024 r.

Jakie wyniki mają usługi z grupy Text

Na koniec czerwca 2024 r. ARPU, czyli średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta, produktu LiveChat wyniosło 170,7 USD wobec 160,1 USD na koniec marca 2024 roku i wobec 158,2 USD przed rokiem. Rosną też dane dla pozostałych dwóch istotnych produktów grupy, czyli ChatBota oraz HelpDeska. ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 146,2 USD wobec 134,5 USD na koniec marca 2024 r. i 122,5 USD przed rokiem. Z kolei w przypadku HelpDesku było to odpowiednio 172,0 USD wobec 153,4 USD na koniec marca 2024 r. i wobec 126,0 USD przed rokiem. W czerwcu spółka wprowadziła do cennika tego produktu nowy plan abonamentowy. Wprowadzono też zmiany w innych produktach.

Text optymalizuje ofertę

Rozpoczęte pod koniec 2023 roku działania optymalizujące strukturę cenową oferty i wykorzystania produktu LiveChat przez klientów przełożyły się m.in. na poprawę tzw. churnu przychodowego i wzrost ARPU, przy równoczesnym podwyższeniu wskaźnika odejść klientów.

Text podkreśla, że w trakcie kwartału zmienił wewnętrznie stosowaną definicję klienta, co jednorazowo obniżyło raportowaną ich liczbę o około 200 . Poprzednio za klienta uważano firmę lub instytucję, która opłaciła dostęp do produktu. Obecnie oprócz tego kryterium, klient musi mieć aktywny dostęp do aplikacji, co wyklucza z tej liczby np. firmy, które zrezygnowały z produktu jeszcze przed wygaśnięciem rocznego okresu subskrypcji.