Shoper z mocnym wynikami. Akcje drożeją

Akcje Shopera są dziś liderem wzrostów na GPW. Po godz. 11 drożeją o prawie 14 proc. do 36,5 zł. Uwagę zwraca wysoki wolumen. Jego wartość od rana osiągnęła już poziom 9 mln zł (to więcej niż wynosi obecnie obrót na takich spółkach jak PZU czy PGE).

Reklama

Wyniki Shopera lepsze od prognoz analityków

Obserwowane dziś wzrosty notowań Shopera są pokłosiem publikacji wyników za I kwartał 2024 r. Wynika z nich, że przychody wyniosły 44,2 mln zł, co oznacza wzrost o 26 proc. rok do roku. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 14,9 mln zł i był wyższy o 31 proc. niż rok wcześniej. Wraz z dynamicznym wzrostem przychodów, spółka poprawiła rentowność skorygowanej wartości EBITDA do 33,8 proc. Z kolei zysk netto wzrósł rok do roku o 53 proc. do 8 mln zł. Zarówno przychody, jak i zyski są wyższe od prognoz analityków.

Łączna wartość transakcji uwzględniająca sprzedaż ze sklepów internetowych, platform handlowych i porównywarek cenowych osiągnęła rekordowy wzrost 47 proc. i wyniosła 3,1 mld zł. Z kolei wartość transakcji w sklepach internetowych wyniosła 2,5 mld zł, czyli 29 proc. więcej niż w I kwartale 2023 r.

Biznes się rozrasta

Shoper w pierwszym kwartale tego roku skupił się na rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Liczy, że kolejne okresy też będą udane.

- W każdym z naszych czterech filarów biznesu poszerzyliśmy ofertę i dodaliśmy nowe funkcjonalności, co przyciąga na platformę Shoper coraz więcej sprzedawców - komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Shopera.