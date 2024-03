Euforia na akcjach Gamivo

Podczas środowej sesji akcje Gamivo są jedną z najlepszych inwestycji na NewConnect. Po południu kurs zyskuje 44 proc. do 23 zł. To reakcja na wieści, jakie napłynęły ze spółki. Zarząd Gamivo będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 6 mln zł z zysku za 2023 r. Skorygowany skonsolidowany zysk netto w 2023 r. wyniósł 6,5 mln zł (spadek o 9 proc. rok do roku), a jednostkowy 9,3 mln zł. Na koniec roku Gamivo miało na rachunkach 7,5 mln zł gotówki.

Spółka podkreśla, że zeszły rok był dla niej okresem transformacji i zmian w modelu biznesowym. Jednocześnie zarząd zwraca uwagę, że trudna sytuacja rynkowa nie przeszkodziła grupie w wypracowaniu solidnych wyników finansowych. W 2023 r. skonsolidowane przychody wyniosły 40,5 mln zł (czyli 8 proc. mniej niż w roku poprzednim), a EBITDA 6,2 mln zł.

- Przyjęcie nowej strategii wiązało się z rozliczeniem dodatkowych kosztów w minionym kwartale. Dziś jednak możemy skupić się na kluczowych obszarach naszego biznesu, a od I kwartału 2024 r. powinniśmy znowu generować dodatni wynik operacyjny i netto. Ostatni kwartał 2023 r. był w tym zakresie wyjątkowy i traktujemy go jako koszt implementacji nowego modelu biznesowego i inwestycję w kierunku przyszłego skalowania i rozwijania biznesu - informuje Tomasz Lewandowski, członek zarządu Gamivo.

Gamivo jest właścicielem Gamivo.com, czyli platformy z grami, kartami podarunkowymi i innymi dobrami cyfrowymi. Wycena spółki na NewConnect wynosi 42 mln zł.

W 2023 r. odbyły się trzy rundy skupu akcji o łącznej wartości 15 mln zł. Gamivo informuje, że dodatkowo przeprowadziło emisję akcji gratisowych do dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku przeprowadzonych skupów zgromadziło 150 tys. walorów, czyli 7,44 proc. kapitału i głosów (skupione akcje zostały umorzone).