TTMS podkreśla, że nabycie pakietu większościowego w Pixel Plus wpisuje się w strategię dotyczącą rozbudowy międzynarodowej sieci sprzedaży. Dzięki akwizycji TTMS chce umocnić swoją pozycję na rynku szwajcarskim oraz w pozostałych krajach niemieckojęzycznych. Pixel Plus to firma informatyczna z biurem w Zurichu, działająca na rynku od 2015 r. Oferuje usług dla międzynarodowych korporacji, których główne siedziby znajdują się w Szwajcarii. Współpracuje także ze startupami.

- Kierunek, który obrał TTMS nie jest przypadkowy: ponad 70 proc. sprzedaży grupy w 2023 r. było skierowane do klientów, których główne siedziby znajdują się w Szwajcarii. Posiadanie lokalnego przedstawicielstwa pozwoli nam na rozszerzenie współpracy z obecnymi klientami i dotarcie do nowych. Szwajcaria stała się szóstym krajem, w którym mamy spółkę zależną, dołączając do Polski, Danii, Malezji, UK i Indii. Transakcja przybliża nas także do realizacji głównego celu, którym jest zdobycie pozycji globalnego dostawcy usług IT - komentuje Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS. Wartości transakcji nie podano.

TTMS planuje debiut na giełdzie. W sierpniu 2021 r. spółka złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Obecnie postępowanie ma status „zawieszone”.