Ten Square Games chce skupić akcje za ponad sto milionów

Wyniki pod lupą

Studio opublikowało raport za III kwartał 2023 r. Grupa zaraportowała wynik na poziomie skorygowanej EBITDA w wysokości 33,7 mln zł, co w ujęciu kwartał do kwartału wynosi ponad 53-proc. wzrost. Prognozy analityków były w przedziale 30-34 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł rok do roku o ponad 16 proc. do 22,1 mln zł. Był nieznacznie niższy od konsensusu (ok. 23 mln zł). Z kolei przychody spadły wobec zeszłego roku o jedną piątą do 105,6 mln zł i były o 4 proc. niższe od oczekiwań analityków. Również na poziomie operacyjnym zysk był kilka procent poniżej prognoz ekspertów, ale rok do roku wzrósł o prawie 16 proc.

Z kolei płatności w grach urosły kwartał do kwartału o 9,1 proc. do 110,4 mln zł. Spółka podkreśla, że wzrost poziomu płatności udało się osiągnąć dzięki postawieniu w centrum strategii kluczowych produktów: „Fishing Clash” i „Hunting Clash”. Średnia miesięczna liczba użytkowników w tej pierwszej grze wzrosła kwartał do kwartału o ponad 17 proc. do 2,7 mln, a w drugiej o 82 proc. do 2 mln.

Odpis na Rortosa

Po analizie testów na utratę wartości aktywów, zarząd zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących. Dotyczą one wartości firmy wynikającej z nabycia spółki Rortos S.r.l. i wynoszą 9,4 mln EUR. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych nabytej spółki, zmianie uległa szacowana kwota do wypłaty w postaci tzw. płatności earnout. Spadek zobowiązania w stosunku do wartości poprzednio prezentowanej w sprawozdaniu został oszacowany na 4,5 mln EUR. Powyższe działania łącznie będą skutkowały obniżeniem w IV kwartale wyniku grupy o 4,9 mln EUR.

Rortos ma w portfelu trzy duże gry, które generują bieżące przepływy pieniężne oraz kilka mniejszych projektów. Główne gry to “Real Flight Simulator”, “Airline Commander” oraz “Wings of Heroes”. Poziom przepływów gotówkowych w dwóch pierwszych tytułach jest stosunkowo stabilny na przestrzeni ostatnich lat i stanowi główne źródło utrzymania studia. Ale najnowsza produkcja, czyli ”Wings of Heroes”, jest w fazie przebudowy. Zarząd TSG uważa, że dalsza realizacja planów spółki Rortos i wzrost wartości „Wings of Heroes” są możliwe, ale ich tempo będzie wolniejsze niż pierwotnie zakładano, co wynika m.in. ze specyfiki rynku gier mobilnych.