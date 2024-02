Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, pallad, platyna

Dzisiaj głośno zrobiło się o wycenach platyny i palladu. Oba kruszce są wykorzystywane głównie w produkcji katalizatorów samochodowych, a spowolnienie gospodarcze w ostatnim czasie generuje presję na ich ceny. To, co jest na tym rynku jednak ciekawsze, to odwrócenie proporcji – pallad, który jeszcze kilka lat temu był wymieniany jako najjaśniej błyszcząca gwiazda na rynkach szlachetnych kruszców, od wielu miesięcy tkwi w trendzie spadkowym, a dziś jego cena spadła do najniższego poziomu od 5 lat. Co więcej, cena palladu znalazła się poniżej ceny platyny po raz pierwszy od kwietnia 2018 roku, a więc od niemal 6 lat.

Wzajemne relacje cen platyny i palladu są szczególnie istotne dla producentów katalizatorów samochodowych. Dwie dekady temu platyna była na tyle droga, że rozpracowano sposób na zastępowanie jej palladem. Kilka lat temu z kolei to pallad stał się wyjątkowo kosztowny, co sprawiło, że producenci samochodów łaskawiej spojrzeli na platynę.

DM BOŚ

Notowania platyny – dane dzienne

DM BOŚ

Notowania palladu – dane dzienne