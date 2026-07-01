Jak przekazało w środę biuro prasowe JSW, bezpośrednio po podpisaniu w piątek umowy dotacyjnej JSW z Ministerstwem Energii, na urlopy górnicze przeszła pierwsza grupa 1123 pracowników. Zgodnie z założeniami, w tym roku z urlopów górniczych w JSW mają skorzystać 3092 osoby.

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Spółka przypomniała, że urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie pięć lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, okres urlopu może wynieść do czterech lat.

Biorą 80 proc. pensji i nie muszą pracować

Osoby korzystające z programu są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80 proc. wynagrodzenia, obliczanego na zasadach obowiązujących przy urlopie wypoczynkowym.

Program osłonowy, który obejmuje uruchomione już w maju br. jednorazowe odprawy pieniężne (tzw. JOP-y, 170 tys. zł) oraz urlopy górnicze i przeróbkarskie, ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW.

W maju br. JSW podała, że w pierwszym etapie z JOP-ów skorzystało tam 526 osób. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników.

JSW akcentuje, że program osłonowy dla jej pracowników jest elementem transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, zaplanowanej na lata 2026-2031 i wynika ze znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Urlopy górnicze. Program za miliardy złotych

Szacunkowy koszt realizacji finansowanego z budżetu państwa programu wynosi w tym roku ok. 500 mln zł. Koszt świadczeń w JSW w latach 2026-2031 szacowany jest na 2 mld zł.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności. W lutym JSW zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia koszów pracy. Wśród innych działań restrukturyzacyjnych jest sprzedaż niektórych aktywów. 8 czerwca br. walne zgromadzenie JSW zgodziło się też na ustanowienie zabezpieczeń pod kątem zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z ARP.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała ok. 615,9 mln zł straty netto. Zatrudnienie w JSW na koniec 2025 r. wynosiło 20488 osób.