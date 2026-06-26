„Przewiduje się, że w 2026 roku w JSW z urlopów skorzystają 3092 osoby. Podpisanie dokumentu rozpoczyna kolejny etap programu osłonowego dla pracowników JSW. Proces odejścia pracowników na urlopy górnicze ma się rozpocząć już w lipcu” – poinformowała spółka w rozesłanym mediom komunikacie.

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Urlop górniczy elementem transformacji sektora

Realizowany program dla odchodzących z pracy górników jest elementem transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, zaplanowanej na lata 2026-2031, i wynika ze znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Z urlopu górniczego mogą skorzystać pracownicy, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla urlop przysługuje na okres do 4 lat. W czasie urlopu pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzymuje świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Program osłonowy, obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne (odchodzący z pracy górnicy otrzymują po 170 tys. zł) oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie, ma objąć w sumie 4 tys. 248 pracowników JSW. Szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł.

Restrukturyzacja JSW i redukcja kosztów

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jesienią 2025 r. JSW informowała o możliwości utraty płynności finansowej pod koniec I kwartału 2026 r. W związku z tym spółka wprowadziła plan restrukturyzacji obejmujący redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury grupy kapitałowej JSW. W I kwartale 2026 r. grupa JSW odnotowała 615,9 mln zł straty. W lutym br. JSW zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia wypłaty niektórych świadczeń. Spółka szacowała wówczas efekt finansowy z tego tytułu w latach 2026-27 na ok. 1,2 mld zł.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu.