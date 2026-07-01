W przesłanym w środę komunikacie spółki przekazano, że inwestycja wpisuje się także w długoterminową strategię budowania wartości opracowaną przez Sierra Gorda w ramach Life of Operation Plan (LoOP), której perspektywy wzmacnia potencjał wydłużenia funkcjonowania kopalni dzięki obecnie eksplorowanemu obszarowi Catabela Northeast.

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KGHM zwiększy moce przerobowe w Chile

„KGHM konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, umacniając swoją pozycję jako jedna z największych firm wydobywczych na świecie. Inwestycje takie jak budowa czwartej linii w Sierra Gorda są najlepszym dowodem naszego długofalowego podejścia oraz determinacji w zwiększaniu efektywności i skali działalności. To konkretne działania, które przekładają się na wzrost wartości Grupy i jej konkurencyjności na globalnym rynku” - poinformował cytowany w komunikacie prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.

Projekt obejmuje budowę czwartej linii mielenia, rozbudowę zdolności kruszenia i flotacji oraz powiązanej infrastruktury procesowej. Zakończenie rozbudowy zakładu planowane jest na koniec 2029 roku, a osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w drugiej połowie 2030 roku. Po zakończeniu inwestycji średnia roczna produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda wzrośnie o około 20 proc. względem obecnych poziomów. Oczekiwany jest także proporcjonalny wzrost produkcji metali towarzyszących oraz obniżenie jednostkowego kosztu C1.

Nakłady inwestycyjne na projekt począwszy od 1 lipca 2026 roku do momentu oddania instalacji do użytkowania szacowane są na około 725 mln amerykańskich dolarów. Rozbudowa będzie finansowana z przepływów operacyjnych oraz dostępnych instrumentów dłużnych Sierra Gorda. Zgodnie ze studium wykonalności projekt ma generować atrakcyjne stopy zwrotu, wykorzystując istniejącą infrastrukturę wodną i energetyczną oraz potencjał długoterminowego rozwoju kopalni.

Sierra Gorde. Projekt KGHM i South32

Z końcem 2021 r. w Kopalni Sierra Gorda wdrożono program prac eksploracyjnych, którego zadaniem jest weryfikacja potencjału występowania złóż poza strefą przewidzianą do eksploatacji w ramach obecnie funkcjonującego wyrobiska Catabela. W ramach tych prac wyodrębniono szereg sektorów perspektywicznych. Ze względu na bezpośredni potencjał przedłużenia życia kopalni, za najbardziej priorytetowe uznaje się obszary Catabela Northeast (CNE) oraz strefy bezpośrednio przylegające do obecnego złoża. Dotychczas zidentyfikowano również dodatkowe, dalej położone sektory o wysokim potencjale mineralizacji, których rozwój przewidziany jest w perspektywie długoterminowej.

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Sierra Gorda to odkrywkowa kopalnia miedzi położona na pustyni Atakama w regionie Antofagasta w północnym Chile, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Projekt działa jako wspólne przedsięwzięcie KGHM Polska Miedź S.A., posiadającej 55 proc. udziałów, oraz australijskiej grupy górniczej South32 Ltd.(45 proc.). Kopalnia wykorzystuje m.in. wodę morską dostarczaną rurociągiem z regionu Mejillones oraz infrastrukturę przeróbczą. Jest także zasilana energią elektryczną pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.