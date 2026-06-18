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KGHM szuka surowca poza naszym krajem

Zagraniczne aktywa koncernu zyskują na znaczeniu. Spółka rozwija projekty w obu Amerykach i rozważa nowe kierunki dostaw surowca, by zabezpieczyć produkcję w Polsce i wzmocnić pozycję finansową oraz operacyjną.

Publikacja: 18.06.2026 06:00

Zbigniew Bryja, wiceprezes ds. rozwoju KGHM-u

Zbigniew Bryja, wiceprezes ds. rozwoju KGHM-u

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

W grupie kapitałowej KGHM analizowane są możliwości rozwoju i wydłużania łańcucha technologicznego poza Polską, choć priorytetem pozostaje zabezpieczenie stabilnego wsadu dla hutnictwa w kraju. – Największy potencjał krótkoterminowy i średnioterminowy widoczny jest w Chile, zwłaszcza w odniesieniu do Sierra Gorda, gdzie rozważana jest m.in. rozbudowa zakładu przerobu poprzez czwartą linię mielenia rudy oraz projekt SX-EW dla rud tlenkowych – uważa Zbigniew Bryja, wiceprezes ds. rozwoju KGHM-u.

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