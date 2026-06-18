W grupie kapitałowej KGHM analizowane są możliwości rozwoju i wydłużania łańcucha technologicznego poza Polską, choć priorytetem pozostaje zabezpieczenie stabilnego wsadu dla hutnictwa w kraju. – Największy potencjał krótkoterminowy i średnioterminowy widoczny jest w Chile, zwłaszcza w odniesieniu do Sierra Gorda, gdzie rozważana jest m.in. rozbudowa zakładu przerobu poprzez czwartą linię mielenia rudy oraz projekt SX-EW dla rud tlenkowych – uważa Zbigniew Bryja, wiceprezes ds. rozwoju KGHM-u.