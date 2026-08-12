Obrót akcjami przekroczył 2,25 miliarda złotych, z czego 20 spółek z WIG20 zebrało przeszło 1,72 miliarda złotych. W gronie drożejących blue chipów na plan pierwszy wybiły się walory Modivo, które zdrożały o 3,74 procent, gdy CD Projekt zyskał 2,26 procent. Po przeciwnej stronie grały walory Pepco przecenione o 1,89 procent. Słabiej zaprezentował się dziś sektor energetyczny, który korygując wczorajsze wzrosty przecenił się o 0,96 procent, gdy spółki bankowe zagrały razem z rynkiem i WIG-Banki wzrósł o 0,44 procent. Z perspektywy końca sesji widać, iż rynek schował się dziś w najłatwiejszym do grania scenariuszu konsolidacyjnym, który podyktowało otoczenie czekające na odczyty amerykańskiej inflacji CPI. Inflacja CPI liczona rok do roku spadła w sierpniu do 3,4 procent z 3,5 procent w lipcu, gdy wskaźnik CPI-Core obniżył się do 2,5 procent z 2,6 procent w miesiącu poprzednim. Niemniej, dane liczone miesiąc pokazały wzrost cen o 0,1 procent po lipcowym spadku o 0,4 procent, gdy wersja bazowa wzrosła do 0,2 procent z 0 procent w lipcu. Gracze skupili się odczytach rocznych, które – zgodne z prognozami – przełożyły się bardzo krótkie reakcje rynków. W efekcie, WIG20 mógł ze spokojem dograć sesję na poziomach neutralnych. Z perspektywy technicznej rozdanie przyniosło nowy rekord hossy WIG20 i nowe ATH na poziomie zamknięcia sesji, ale indeks spędził dzień poniżej wczorajszego maksimum. W praktyce, w mocy pozostało zawieszenie indeksu pod oporem w rejonie 3084 pkt., który należy uznać za dolne ograniczenie konfrontacji rynku z barierą kończącą się psychologicznym oporem na 4100 pkt. W takim ujęciu środa była kolejnym dniem liczenia się podaży z popytem w rejonie psychologicznej bariery, która na rynku szybującym na historycznych maksimach pełni rolę silnej bariery technicznej.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.