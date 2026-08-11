Grupa kapitałowa Orlen uruchomiła przy litewskiej rafinerii w Możejkach farmę fotowoltaiczną o mocy 42,2 MW. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 35 mln euro, z czego 2,5 mln euro pochodziło ze wsparcia Funduszu Modernizacyjnego Unii Europejskiej.

Reklama Reklama

Powstała instalacja będzie produkować około 45 GWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli pokryć około 7 proc. zapotrzebowania zależnej firmy Orlen Lietuva. Tym samym przyczyni się do ograniczenia kosztów jej działalności oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w aktywach koncernu. Dzięki wykorzystaniu własnego prądu Orlen Lietuva będzie mógł ograniczyć koszty zakupu tego produktu o około 4 mln euro rocznie.

Orlen ograniczy swój wpływ na środowisko

Farma fotowoltaiczna w Możejkach jest obecnie największą przyzakładową instalacją OZE w grupie Orlen. Inwestycję zrealizowano na około 60 hektarach gruntu. Farma składa się z blisko 68 tys. dwustronnych modułów fotowoltaicznych o mocy szczytowej 620 W każdy. W efekcie zastosowana technologia umożliwia absorpcję światła słonecznego z obu stron paneli, a to zwiększa ich wydajność także przy słabszym nasłonecznieniu.

Dariusz Zonenberg, dyrektor generalny Orlen Lietuva, cytowany w komunikacie prasowym, zauważa, że kierowana przez niego firma po raz pierwszy samodzielnie wytwarza energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby rafinerii w Możejkach. „To ważny krok w ograniczaniu wpływu naszej działalności na środowisko, ale także konkretne wsparcie dla efektywności kosztowej zakładu. Dzięki tej inwestycji większa część energii zużywanej przez Orlen Lietuva będzie pochodzić z własnego, odnawialnego źródła, co realnie wzmacnia konkurencyjność spółki i wpisuje się w długoterminową strategię grupy Orlen” – informuje Zonenberg.

Orlen będzie coraz więcej inwestował w OZE

Wybudowana w Możejkach farma jest częścią działań wynikających ze Strategii Orlen 2035, w której grupa zakłada dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności posiadanych aktywów przemysłowych. Koncern w 2025 r. posiadał moc zainstalowaną w OZE na poziomie 1,6 GW, z czego blisko 740 MW stanowiły instalacje fotowoltaiczne. Do 2030 r. planuje zwiększyć moce w OZE do 9 GW, a w 2035 r. do 12,8 GW. W samej fotowoltaice ma to być odpowiednio 5,3 GW i 6,2 GW.

Orlen Lietuva od wielu lat jest jednym z kluczowych uczestników litewskiej gospodarki. Od 2006 r. Orlen przeznaczył niemal 4,5 mld euro na przejęcie i modernizację rafinerii w Możejkach. Zależna firma zarządza też terminalem naftowym w Butyndze, stanowiącym kluczowy element łańcucha dostaw surowców na Litwie oraz terminalem kolejowym w Mockavie, który wspiera eksport produktów do Polski i Ukrainy. W ubiegłym roku Orlen Lietuva wypracował 22,8 mld zł przychodów i 100 mln zł zysku netto. W porównaniu z 2024 r. przychody spadły o 10,4 proc., a wynik netto wzrósł z minus 2,9 mld zł