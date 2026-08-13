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Na problemy z produkcją prądu magazyny energii

Pojawiające się coraz częściej problemy z utrzymaniem bezpiecznej rezerwy do produkcji prądu w polskich elektrowniach mogą w najbliższych latach stracić na znaczeniu dzięki bateryjnym magazynom energii. Ich moc do końca lat 20 powinna wynieść kilka GW.

Publikacja: 13.08.2026 06:00

Na problemy z produkcją prądu magazyny energii

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Tylko w ub. tygodniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły dwa okresy przywołania na rynku mocy. 6 sierpnia sytuacja się pogorszyła, bo po pierwsze coraz więcej bloków węglowych musi redukować prace, po drugie liczba godzin, kiedy przywołano rynek, wzrosła już do czterech (4 sierpnia były dwie godziny), a w krytycznym momencie rezerwa mocy potrzebna do bezpiecznej pracy systemu spadła poniżej 600 MW (4 sierpnia było 660 MW). Sama w sobie ta sytuacja nie grozi blackoutem. Operator sięga po to narzędzie, by nie zabrakło nam mocy do produkcji energii. Z danych PSE wynikało, że kilka bloków węglowych musiało ograniczyć prace i dostarczyć mniej mocy do systemu. Chodziło o obiekty Enei w Połańcu i Kozienicach, gdzie temperatura zrzutu wody przekracza dopuszczalne 35 stopni C.

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