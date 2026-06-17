W tym roku zarząd KGHM-u planuje dalsze wzmocnienie głównego ciągu technologicznego (GCT), na który składa się działalność poszukiwawcza, wydobywcza, hutnicza i przetwórcza, prowadzona w Polsce przez spółkę matkę i dotycząca przede wszystkim miedzi i metali szlachetnych. Kluczowym celem tych prac jest zapewnienie długoterminowej stabilności surowcowej i produkcyjnej koncernu.

KGHM realizuje i analizuje projekty usprawniające GCT