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Remigiusz Paszkiewicz prezes KGHM
W tym roku zarząd KGHM-u planuje dalsze wzmocnienie głównego ciągu technologicznego (GCT), na który składa się działalność poszukiwawcza, wydobywcza, hutnicza i przetwórcza, prowadzona w Polsce przez spółkę matkę i dotycząca przede wszystkim miedzi i metali szlachetnych. Kluczowym celem tych prac jest zapewnienie długoterminowej stabilności surowcowej i produkcyjnej koncernu.
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