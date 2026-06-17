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KGHM stawia na inwestycje w główny ciąg

Koncern planuje w tym roku zwiększyć nakłady na główny ciąg technologiczny do 4,1 mld zł. Inwestycje obejmą m.in. udostępnianie nowych złóż, rozwój infrastruktury górniczej i hutniczej oraz poprawę efektywności i bezpieczeństwa produkcji.

Publikacja: 17.06.2026 06:00

Remigiusz Paszkiewicz prezes KGHM

Remigiusz Paszkiewicz prezes KGHM

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

W tym roku zarząd KGHM-u planuje dalsze wzmocnienie głównego ciągu technologicznego (GCT), na który składa się działalność poszukiwawcza, wydobywcza, hutnicza i przetwórcza, prowadzona w Polsce przez spółkę matkę i dotycząca przede wszystkim miedzi i metali szlachetnych. Kluczowym celem tych prac jest zapewnienie długoterminowej stabilności surowcowej i produkcyjnej koncernu.

KGHM realizuje i analizuje projekty usprawniające GCT

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