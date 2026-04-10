Z tego artykułu się dowiesz: Jakie czynniki kształtują obecne notowania cen ropy na rynkach światowych?

Jakie konsekwencje miały ostatnie zdarzenia dla zdolności produkcyjnych ropy?

Jakie są przewidywane perspektywy dla globalnych dostaw ropy?

Za 1 baryłkę ropy gatunku WTI płacono w piątek rano 98,5 dol., a za baryłkę surowca gatunku Brent prawie 97 dol. Ich ceny wzrosły o niemal 1 proc.. w porównaniu z czwartkiem. Inwestorów niepokoił brak postępów w znoszeniu blokady Cieśniny Ormuz oraz spadek saudyjskiej produkcji naftowej, spowodowany czwartkowymi irańskimi atakami. Nadzieję dawały za to zaplanowane na sobotę irańsko-amerykańskie rozmowy pokojowe w Pakistanie.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w czwartek wieczorem Iran, by „natychmiast przestał” pobierać opłaty od tankowców za tranzyt przez Cieśninę Ormuz. „Iran bardzo słabo – niektórzy powiedzieliby niehonorowo – radzi sobie z przepuszczaniem ropy przez Cieśninę Ormuz” – napisał Trump w poście na Truth Social. Główny doradca ekonomiczny Trumpa, Kevin Hassett, powiedział natomiast, że przepuszczenie nawet jednego tankowca z ropą przez cieśninę dałoby „ogromny kawałek tego, czego brakuje”.

We wtorek Stany Zjednoczone osiągnęły z Iranem dwutygodniowe porozumienie o zawieszeniu broni w zamian za to, że Teheran pozwoli statkom na tranzyt przez cieśninę. Szef państwowej spółki naftowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiedział w czwartek, że droga wodna pozostaje w dużej mierze zamknięta dla żeglugi.

O ile zmniejszyła się produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej?

Irańskie ataki na infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej poważnie uderzyły w zdolności produkcyjne tego kraju. Zmniejszyły one zdolność wydobycia ropy o około 600 tys. baryłek dziennie i ograniczyły przepływ przez rurociąg Wschód–Zachód o około 700 tys. baryłek dziennie – podała saudyjska agencja prasowa, powołując się na źródło w tamtejszym Ministerstwie Energii. Irańskie uderzenia trafiły m.in. w stację pomp na rurociągu Wschód–Zachód. Rurociąg transportuje ropę z zakładów przetwórczych położonych w pobliżu Zatoki Perskiej do terminalu eksportowego nad Morzem Czerwonym w Yanbu. Rijad w dużym stopniu polegał na tym rurociągu jako głównej drodze eksportowej podczas konfliktu.

Jakie są perspektywy dla dostaw ropy z Bliskiego Wschodu?

Ponad 400 tankowców załadowanych ropą oraz dziesiątki gazowców (LNG i LPG) pozostaje zakotwiczonych poza Zatoką, oczekując sygnału do przepłynięcia – wynika z danych platformy śledzącej statki MarineTraffic, która korzysta z systemu AIS. Rzeczywisty tranzyt może być wyższy niż wskazują dane, ponieważ wiele tankowców wyłącza transpondery, aby uniknąć namierzenia przez Iran, ale i tak pozostają one na ułamku poziomów sprzed wojny. Warunki tranzytu, ustalenia dotyczące opłat i ramy prawne przejścia pozostają nieokreślone, co odstrasza armatorów od korzystania z tej drogi wodnej – ocenia firma badawcza Windward specjalizująca się w kwestiach morskich. „Nie jest jasne, czy Iran utrzyma kontrolę nad Ormuz podczas rozmów, ale wszystkie znaki wskazują na to, że Islamska Republika nie zamierza zrezygnować ze swojej dźwigni w trakcie dwutygodniowego okresu” – napisali analitycy spółki Windward.

Ponieważ import ropy z Zatoki spadł poniżej 2 mln baryłek dziennie, a czasy rejsów wydłużyły się do kilku tygodni, analitycy Goldman Sachs stwierdzili, że nabywcy mogą musieć polegać na zapasach i alternatywnych dostawach przez co najmniej kolejny miesiąc – nawet przy wyższych cenach paliw, które zaczynają już tłumić popyt. Iran jasno dał do zrozumienia, że statki muszą uzyskać jego zgodę na przepłynięcie przez cieśninę – powiedział Sultan Ahmed Al Jaber, dyrektor generalny Abu Dhabi National Oil Co. „Ta chwila wymaga jasności” – napisał Al Jaber w poście w mediach społecznościowych. „Więc bądźmy precyzyjni: Cieśnina Ormuz nie jest otwarta. Dostęp jest ograniczany, warunkowany i kontrolowany”.