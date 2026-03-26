Notowania KGHM-u w tym roku korodują. Strategia na horyzoncie

Prezes KGHM zapowiedział, że pod koniec II kwartału przedstawi nową strategię. Pojawił się także temat dywidendy.

Nie tylko miedź

Gwałtowne zwyżki metali, przede wszystkim srebra i miedzi napędzały notowania górniczej grupy, a wyniki za IV kwartał zeszłego roku okazały się lepsze od oczekiwań – skorygowana EBITDA grupy KGHM w IV kwartale 2025 r. wyniosła 3,073 mld zł i była ponad 9 proc. wyższa od mediany oczekiwań. Skonsolidowany zysk netto wyniósł z kolei 2675 mln zł. – "Z pozytywnej strony, odnotowujemy dalsze spadki jednostkowych kosztów wydobycia C1 w aktywach międzynarodowych, przy czym Sierra Gorda osiągnęła najniższy poziom w historii, 0,54 dol./funt (spadek o 52 proc. rok do roku), podczas gdy pozostałe aktywa również kontynuowały poprawę. Z kolei wyższe koszty w spółce dominującej spowodowały wzrost wskaźnika C1 i chociaż nowa formuła opodatkowania wydobycia obowiązująca od I kwartału 2026 r. powinna wspierać kolejne spadki, rosnące koszty pracy stają się coraz bardziej istotne w strukturze kosztów i ten trend prawdopodobnie się utrzyma" – komentowali raport analitycy BM mBanku.

Kurs KGHM-u zniżkował jednak od samego rana, a pod koniec dnia spadek sięgał 4,7 proc. przy cenie 259,8 zł. W styczniowej gorączce wokół metali szlachetnych walory KGHM kosztowały nawet ponad 396 zł.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Ubiegłoroczne wyniki KGHM-u raczej nie rozczarują Spadające ceny miedzi i srebra będą z opóźnieniem wpływać na przychody i zyski lubińskiego koncernu. Analitycy na razie nie widzą przesłanek, aby w...

Remigiusz Paszkiewicz, będący od miesiąca prezesem KGHM-u, planuje za około trzy miesiące zaprezentować strategię grupy. – Pod koniec II kwartału chcemy przedstawić naszą nową strategię. Prace nad nią w zasadzie zostały zakończone, a ostatnie jej wątki zostały już odpowiednio zagospodarowane – przyznał Paszkiewicz. – Bazą dla ostatnich szlifów nad strategią są doświadczenia z 2025 r. i początku tego roku – dodał.