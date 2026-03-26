Notowania KGHM-u w tym roku korodują. Strategia na horyzoncie

Prezes KGHM zapowiedział, że pod koniec II kwartału przedstawi nową strategię. Pojawił się także temat dywidendy.
Gwałtowne zwyżki metali, przede wszystkim srebra i miedzi napędzały notowania górniczej grupy, a wyniki za IV kwartał zeszłego roku okazały się lepsze od oczekiwań – skorygowana EBITDA grupy KGHM w IV kwartale 2025 r. wyniosła 3,073 mld zł i była ponad 9 proc. wyższa od mediany oczekiwań. Skonsolidowany zysk netto wyniósł z kolei 2675 mln zł. – "Z pozytywnej strony, odnotowujemy dalsze spadki jednostkowych kosztów wydobycia C1 w aktywach międzynarodowych, przy czym Sierra Gorda osiągnęła najniższy poziom w historii, 0,54 dol./funt (spadek o 52 proc. rok do roku), podczas gdy pozostałe aktywa również kontynuowały poprawę. Z kolei wyższe koszty w spółce dominującej spowodowały wzrost wskaźnika C1 i chociaż nowa formuła opodatkowania wydobycia obowiązująca od I kwartału 2026 r. powinna wspierać kolejne spadki, rosnące koszty pracy stają się coraz bardziej istotne w strukturze kosztów i ten trend prawdopodobnie się utrzyma" – komentowali raport analitycy BM mBanku.
Kurs KGHM-u zniżkował jednak od samego rana, a pod koniec dnia spadek sięgał 4,7 proc. przy cenie 259,8 zł. W styczniowej gorączce wokół metali szlachetnych walory KGHM kosztowały nawet ponad 396 zł.
Spadające ceny miedzi i srebra będą z opóźnieniem wpływać na przychody i zyski lubińskiego koncernu. Analitycy na razie nie widzą przesłanek, aby w...
Remigiusz Paszkiewicz, będący od miesiąca prezesem KGHM-u, planuje za około trzy miesiące zaprezentować strategię grupy. – Pod koniec II kwartału chcemy przedstawić naszą nową strategię. Prace nad nią w zasadzie zostały zakończone, a ostatnie jej wątki zostały już odpowiednio zagospodarowane – przyznał Paszkiewicz. – Bazą dla ostatnich szlifów nad strategią są doświadczenia z 2025 r. i początku tego roku – dodał.
W strategii mają się pojawić m.in. kwestia poszukiwań zasobów za granicą. Jeśli chodzi zaś o projekty w Maroku, porozumienie zawarte przez KGHM z dwoma podmiotami z tego kraju – jak zauważyła wiceprezes Anna Sobieraj-Kozakiewicz – pozwala na poszukiwanie na tym rynku również projektów poza miedziowych. – Porozumienie zawarte z dwoma podmiotami z Maroka jest na tym etapie otwarte i pozwala szeroko poszukiwać zasobów, również projektów niemiedziowych, aczkolwiek głównym przedmiotem działalności KGHM jest i zawsze będzie produkcja miedzi i metali towarzyszących – zaznaczyła.
Prezes zapowiedział m.in. wzmocnienie kilku spółek zależnych grupy, by lepiej wykorzystywać ich potencjał rozwojowy w Polsce.
KGHM chce m.in. utrzymać koszty energii elektrycznej i gazu na poziomie z 2025 r. – Ambicją zarządu KGHM jest, żeby pomimo rosnących cen energii elektrycznej i gazu, utrzymać ich koszty na poziomie zeszłego roku dzięki polityce zabezpieczeń – mówił wiceprezes Piotr Krzyżewski. – Na I półrocze 2026 r. mamy zabezpieczone ponad 50 proc. na gazie i mniej więcej tyle samo na energii elektrycznej – stwierdził.
Dziś walory koncernu spadają najmocniej spośród papierów spółek zaliczanych do indeksu WIG20. Co więcej, towarzyszą im największe na rynku obroty....
Prezes zapowiedział z kolei, że KGHM zechce taniej pozyskiwać energię i poprawić funkcjonowanie grupy. – Dla mnie priorytetem jest rozwój KGHM, podniesienie efektywności produkcji, program optymalizacji kosztów – wyliczał Paszkiewicz.
W ocenie zarządu pojawiły się przesłanki za wypłatą dywidendy za 2025 r. – Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o rekomendacji zarządu co do wielkości kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy – zaznaczył wiceprezes Piotr Krzyżewski. Zarząd potwierdził przy tym dotychczasową politykę dywidendową.
– Nie chcemy odchodzić od dotychczasowej polityki dywidendowej, mimo tego, że w zeszłym roku grupa nie wypłacała dywidendy, co było związane z potrzebami inwestycyjnymi i oczekiwaniem na obniżenie podatku miedziowego. Podatek został obniżony, więc całą różnicę możemy przeznaczyć na inwestycje i możemy wrócić do polityki dywidendowej – wyjaśnił Paszkiewicz. – Zgodnie z naszą polityką, nie będzie to więcej niż 30 proc. zysku EBIT. Decyzję o ostatecznej wielkości dywidendy podejmiemy w ciągu miesiąca i zakomunikujemy rynkowi – zapewnił prezes.
