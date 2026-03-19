Nowo uformowane miedziane arkusze katodowe w magazynie huty miedzi KGHM Polska Miedź SA w Głogowie
Na otwarciu dzisiejszej sesji giełdowi inwestorzy handlowali akcjami KGHM-u po 263,9 zł, co oznaczało spadek kursu o 3,7 proc. W kolejnych minutach podaż była jednak tak duża, że około godz. 10:30 cena zniżkowała do 255,7 zł, czyli o 6,6 proc. W efekcie walory spółki notowano po najniższych cenach od 19 grudnia ubiegłego roku. Co więcej, dziś rano realizowano nimi najwyższą na warszawskiej giełdzie wartość obrotów.
Bezpośrednim powodem słabnącej wyceny papierów KGHM-u są niewątpliwie spadające ceny miedzi. Dziś na London Metal Exchange cena miedzi zbliżała się do 12 tys. USD za tonę. To najniższa wycena tego metalu od grudnia ubiegłego roku. Podobnie jest na nowojorskiej giełdzie Comex. Tam kurs miedzi spadał nawet do 5,42 USD za funt. Również w tym przypadku ostatni raz był niższy w końcówce ubiegłego roku.
Inwestorzy nie są zainteresowani zakupami miedzi ze względu na zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Co gorsza, nie widzą obecnie perspektyw na w miarę szybkie jego zakończenie. To rodzi obawy o przyszły wzrost globalnej gospodarki, a tym samym o poziom popytu na miedź.
KGHM-owi nie pomaga także spadający kurs srebra. Obecnie kosztuje ono nieco poniżej 72 USD za uncję. To z kolei najniższa cena od ponad miesiąca. Spada też kurs złota. Obecnie oscyluje w pobliżu 4,7 tys. za uncję. W tym przypadku jest to najniższa cena od półtora miesiąca.
Z ostatnich danych wynika, że po trzech kwartałach 2025 r. grupa KGHM wypracowała 25,9 mld zł przychodów oraz ponad 1 mld zł zysku netto. W ujęciu rok do roku spadły odpowiednio o 1 proc. i 23 proc. Z kolei skorygowana EBITDA zwyżkowała do 7,2 mld zł, czyli o 16 proc. Wyniki za cały 2025 r. spółka planuje opublikować 25 marca, czyli w najbliższą środę.
W budżecie na 2026 r. KGHM zakłada rzeczowe nakłady inwestycyjne na poziomie 4,1 mld zł, a pozostałe nakłady inwestycyjne na 205 mln zł. Łącznie daje to nieco ponad 4,3 mld zł, a więc mniej niż zakładano w budżecie na 2025 r.
W tym roku spółka matka planuje niewielki wzrost produkcji i sprzedaży miedzi i srebra. Będzie to konsekwencją zmian zapasów półproduktów (anod), związanych z harmonogramem remontów pieców hutniczych. Ponadto w tym roku spółka matka oczekuje ponad 7-proc. spadku całkowitego kosztu produkcji miedzi z wsadów własnych (do 32,8 tys. zł za tonę). To z kolei ma być następstwem zmiany wyceny tzw. szlamów anodowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas