Na otwarciu dzisiejszej sesji giełdowi inwestorzy handlowali akcjami KGHM-u po 263,9 zł, co oznaczało spadek kursu o 3,7 proc. W kolejnych minutach podaż była jednak tak duża, że około godz. 10:30 cena zniżkowała do 255,7 zł, czyli o 6,6 proc. W efekcie walory spółki notowano po najniższych cenach od 19 grudnia ubiegłego roku. Co więcej, dziś rano realizowano nimi najwyższą na warszawskiej giełdzie wartość obrotów.

Reklama Reklama

Spadające ceny miedzi, srebra i złota biją w kurs akcji KGHM-u

Bezpośrednim powodem słabnącej wyceny papierów KGHM-u są niewątpliwie spadające ceny miedzi. Dziś na London Metal Exchange cena miedzi zbliżała się do 12 tys. USD za tonę. To najniższa wycena tego metalu od grudnia ubiegłego roku. Podobnie jest na nowojorskiej giełdzie Comex. Tam kurs miedzi spadał nawet do 5,42 USD za funt. Również w tym przypadku ostatni raz był niższy w końcówce ubiegłego roku.

Inwestorzy nie są zainteresowani zakupami miedzi ze względu na zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie. Co gorsza, nie widzą obecnie perspektyw na w miarę szybkie jego zakończenie. To rodzi obawy o przyszły wzrost globalnej gospodarki, a tym samym o poziom popytu na miedź.

KGHM-owi nie pomaga także spadający kurs srebra. Obecnie kosztuje ono nieco poniżej 72 USD za uncję. To z kolei najniższa cena od ponad miesiąca. Spada też kurs złota. Obecnie oscyluje w pobliżu 4,7 tys. za uncję. W tym przypadku jest to najniższa cena od półtora miesiąca.

KGHM planuje niewielki wzrost produkcji i sprzedaży miedzi i srebra

Z ostatnich danych wynika, że po trzech kwartałach 2025 r. grupa KGHM wypracowała 25,9 mld zł przychodów oraz ponad 1 mld zł zysku netto. W ujęciu rok do roku spadły odpowiednio o 1 proc. i 23 proc. Z kolei skorygowana EBITDA zwyżkowała do 7,2 mld zł, czyli o 16 proc. Wyniki za cały 2025 r. spółka planuje opublikować 25 marca, czyli w najbliższą środę.