Ile warte są akcje Orlenu

Przy obecnej cenie akcji kapitalizacja paliwowej spółki wynosi 93 mld zł. To daje Orlenowi pierwszą pozycję na liście największych krajowych firm notowanych na giełdzie. Mimo ostatniej mocnej zwyżki, kurs ma jeszcze kilkunastoprocentową przestrzeń do zwyżki w stosunku do majowej rekomendacji DM BOŚ. Eksperci akcję wycenili na 90 zł. Akcjonariusze Orlenu są też beneficjentami sutej dywidendy.

Jeszcze do niedawna największą krajową spółką na giełdzie było PKO BP, ale jego notowania w ostatnich tygodniach radzą sobie gorzej niż Orlenu. Obecnie PKO BP jest wyceniane na 87 mld zł. Trzecie miejsce również należy do spółki z udziałem skarbu państwa w akcjonariacie – do PZU. Jego kapitalizacja wynosi prawie 52 mld zł. Natomiast czwarta jest sieć handlowa Dino, kontrolowana przez Tomasza Biernackiego. Od czasu debitu na GPW wycena tej spółki urosła 15-krotnie. Obecnie sięga 50 mld zł.