Orlen zakończył w Szczecinie rozbudowę terminalu LPG

Orlen Paliwa, firma należąca do grupy Orlen, zakończyła rozbudowę terminalu gazu płynnego w Szczecinie. W efekcie jego możliwości przeładunkowe wzrosły o prawie 65 proc. i obecnie wynoszą 400 tys. ton LPG rocznie. Wartość inwestycji przekroczyła 150 mln zł.

Orlen integruje i wzmacnia aktywa logistyczne

Rozbudowa terminalu w Szczecinie to także wzmocnienie pozycji rynkowej Orlenu, głównie dzięki znaczącemu zwiększeniu możliwości odbioru LPG. „Taka konfiguracja poszerza możliwości dalszej dywersyfikacji źródeł pozyskiwania LPG i jest elementem realizacji strategicznego planu integracji i wzmacniania aktywów logistycznych, wspierającym m.in. bezpieczeństwo dostaw na stacje paliw Orlenu, a co za tym idzie poprawiającym efektywności segmentu consumers&products” - twierdzi cytowany w komunikacie prasowym Marek Balawejder, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej Orlenu.

Koncern zauważa, że obecnie do polskich terminali morskich dostarczane jest ponad 35 proc. całości krajowych dostaw gazu płynnego. Podstawową formą transportu pozostają jednak przewozy drogowy i kolejowy. Z tego też powodu, na terenie szczecińskiego terminalu, Orlen rozbudował także infrastrukturę kolejową. Tamtejsza bocznica zyskała trzy dodatkowe tory, powstało nowe stanowisko przeładunkowe cystern kolejowych wraz z wagą oraz nowa pompownia LPG.

Orlen podwoił w Szczecinie zdolności magazynowania LPG

Rozbudowa terminalu w Szczecinie rozpoczęła się w 2022 r. „Kluczowym elementem nowej infrastruktury są dwa, wyprodukowane w gdyńskiej stoczni 75-metrowe zbiorniki LPG, każdy o pojemności 2100 m sześc. i wadze 400 ton. Dzięki temu potencjał magazynowania terminalu w Szczecinie wzrósł do 8,7 tys. m. sześc.” - informuje Marcin Zawisza, prezes Orlenu Paliwa. To dwa razy więcej niż dotychczas.

Dzięki nowej inwestycji wzrosły możliwości importu do Polski propanu, zarówno używanego do celów grzewczych jak i do wytwarzania autogazu. W ubiegłym roku gaz LPG używany w transporcie stanowił niemal 75 proc. całkowitej konsumpcji tego produktu w naszym kraju. Pozostała część była przeznaczona m.in. na cele grzewcze (sektor komunalny, przemysłowy, rolnictwo).