Musk stawia na AI i energię. Czy Tesla przezwycięży motoryzacyjny kryzys? Spojrzenie na wyniki za Q2 25

Dochód operacyjny: Osiągnął 923 mln USD, znacznie poniżej szacunków (1,23 mld USD), co odzwierciedla wyzwania w generowaniu zysków operacyjnych w obliczu niższych przychodów.

Wolne przepływy pieniężne: Wyniosły 146 mln USD, znacznie poniżej oczekiwań (760 mln USD), co może wynikać z wyższych wydatków kapitałowych na nowe projekty, takie jak nowe pojazdy i infrastruktura.

Spółka technologiczna czy jedynie spółka samochodowa?

Wyniki Tesli za drugi kwartał 2025 roku odsłaniają złożony obraz firmy stojącej na rozdrożu. Spadek dostaw pojazdów o 13% do 384 122 sztuk, przy 12-procentowym spadku przychodów do 22,5 mld USD, podkreśla trudności, z jakimi mierzy się producent aut elektrycznych na coraz bardziej zatłoczonym rynku. Rentowność również osłabła – zysk netto wyniósł 1,17 mld USD, czyli o 16% mniej niż rok wcześniej, a wolne przepływy pieniężne dramatycznie zmalały do 146 mln USD, co wskazuje na intensywne inwestycje i wyzwania operacyjne.

Spadek wolumenu sprzedaży wynika głównie z rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony chińskich potentatów, takich jak BYD czy Geely, oraz z opóźnień we wprowadzaniu nowej, bardziej przystępnej cenowo oferty modelowej. Model Y i Cybertruck notują wyraźne problemy z popytem, a reputacja marki jest też narażona na ryzyko wynikające z politycznych kontrowersji wokół aktywności Elona Muska, które mogą odstraszać część klientów, zwłaszcza na rynkach europejskich i amerykańskich.

Mimo to Tesla nie tylko łagodzi skutki spadku sprzedaży, lecz także dynamicznie rozwija segment energii, co staje się istotnym filarem działalności firmy. Firma wdrożyła 9,6 GWh mocy magazynowania energii, pobijając kolejne rekordy wdrożeń, a sieć ładowarek Supercharger powiększyła się o blisko 3 500 nowych punktów, co wzmacnia ekosystem Tesli i obsługę klientów. To strategiczne posunięcie pokazuje, że Tesla stara się dywersyfikować źródła przychodów.

Koncentracja na przyszłości widać też silnie w inwestycjach w technologie autonomiczne i AI. W Austin uruchomiono pilotażową usługę Robotaxi, a firma stale rozwija oprogramowanie Full Self-Driving (FSD), które jest fundamentem planów na zrewolucjonizowanie transportu. Elon Musk kreśli wizję Tesli jako lidera w robotyce i AI, podkreślając, że przyszłe usługi i technologie mogą przynieść istotny wzrost wartości firmy. Jednocześnie Tesla ruszyła z pierwszymi modelami o niższym progu cenowym, których produkcja ma się nasilić w drugiej połowie roku, co może odwrócić negatywny trend spadku sprzedaży i przyciągnąć nowych klientów. Warto jednak pamiętać, że Robotaxi ma już konkurencję w dużej ilości miast na zachodzie USA, przede wszystkim w postaci spółki Waymo. Może to oznaczać, że tak jak Tesla była liderem w przypadku samochodów elektrycznych przez wiele lat, niekoniecznie musi być również spółką nr 1 w przypadku przejazdów autonomicznych.