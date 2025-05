Orlen ma nowe złoże ropy na Morzu Norweskim

W trakcie wiercenia natrafiono na dodatkowe, mniejsze złoże, zawierające do 2 mln baryłek ropy. Złoże E-prospect znajduje się na obszarze Skarv, który stanowi jeden z głównych hubów produkcyjnych Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Lokalizacja nowego złoża ropy Orlenu

Złoże E-prospect jest zlokalizowane na koncesji PL212. Obszar ten przylega bezpośrednio do złoża Skarv. Odległość E-prospect od najbliższej infrastruktury produkcyjnej wnosi niecałe 8 kilometrów. – Dysponujemy w tym miejscu dobrze rozwiniętą infrastrukturą produkcyjną, która może być wykorzystana do zagospodarowania kolejnych odkryć. Pomaga to przyśpieszyć uruchomienie eksploatacji nowych złóż, zapewnia wysoką efektywność inwestycji oraz ogranicza emisje związane z zagospodarowaniem złoża. Odkrycie E-prospect potwierdza potencjał obszaru Skarv do dalszego budowania wartości Grupy – mówi Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. Upstream.

Orlen w Norwegii

Oprócz samego Skarv, hub Grupy Orlen obejmuje również włączone do produkcji złoża Ærfugl Nord i Gråsel oraz złoża będące w zagospodarowaniu: Alve Nord, Idun Nord i Ørn. Kilka innych odkryć, do których dołączył E-prospect, oczekuje na decyzję o ewentualnym zagospodarowaniu. Zasoby pierwotne obszaru Skarv przekraczają 700 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Udziałowcami złoża Skarv są: Aker BP (operator, 23,8 proc.), Equinor Energy (36,2 proc.), Harbour Energy Norge (28,1 proc.) i ORLEN Upstream (11,9 proc.).