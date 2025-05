Orlen przeniesie aktywa wydobywcze do nowej firmy

W ostatnich danych wynika, że w 2024 r. grupa Orlen pozyskała z krajowych złóż 3,31 mld m sześc. gazu. To nieco mniej niż w 2023 r., gdy wydobycie wyniosło 3,34 mld m sześc. W tym kontekście trzeba też pamiętać, że przed połączeniem Orlenu z Lotosem i PGNiG, tylko ostatnia z tych spółek wydobywała rocznie około 4 mld m sześc. błękitnego paliwa. Spadek produkcji odnotowywany od wielu lat to m.in. konsekwencja wyczerpywania się złóż i braku nowych istotnych odkryć.

Krajowa produkcja gazu zwiększa wpływy uzyskiwane przez samorządy

Orlen przypomina, że w ostatnich latach krajowa produkcja błękitnego paliwa pokrywała około 20 proc. naszego rocznego zapotrzebowania na ten surowiec. Działalność wydobywcza przyczynia się także do poprawy perspektyw finansowych samorządów na terenie których Orlen prowadzi tego typu aktywność. To konsekwencja obowiązywania w Polsce tzw. opłaty eksploatacyjnej, której wielkość uzależniona jest od poziomu realizowanej produkcji. Aż 60 proc. ogólnej jej wartości trafia do gmin, po 15 proc. do powiatów i województw, a pozostałe 10 proc. do Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Grupa Orlen prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, Norwegii, na Litwie i Ukrainie oraz w Kanadzie, Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Libii. Na koniec ubiegłego roku koncern dysponował udokumentowanymi rezerwami węglowodorów, wynoszącymi łącznie 1306,9 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy). Z tego 73 proc. to gaz ziemny, a 27 proc. ropa naftowa i NGL (płynne węglowodory). Zasoby koncernu w Polsce wynoszą 710 mln boe, w Norwegii 407,8 mln boe, Kanadzie 147,7 mln boe, Pakistanie 40,5 mln boe, a na Litwie 1 mln boe.