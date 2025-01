JSW wydobędzie mniej węgla. Kurs w dół

Jak tłumaczy spółka, podjęcie przedmiotowej decyzji 29 stycznia br. jest związane z wydarzeniami zaistniałymi w dniu 22 stycznia 2025 r. w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice, gdzie doszło do zapalenia metanu, w wyniku którego zaszła konieczność otamowania zagrożonego rejonu. Notowania spółki po godzinie 11 spadały o 3 proc.

Spodziewana decyzja

O takim ryzyku mówiono zaraz po pożarze. – Dla JSW może to oznaczać kolejne ograniczenie lub wstrzymanie wydobycia z zagrożonej ściany tej kopalni, a to może przełożyć się na mniejsze wydobycie surowca, a JSW w 2024 i tak wydobyła mniej niż zakładał zarząd. Ściana wydobywcza w tej kopalni może zostać otamowana, a co oznaczać może długotrwałe wyłączenie jej z eksploatacji co pokazał przykład kopalni KWK Pniówek – wskazywał wówczas Jakub Szkopek, analityk Erste Securites. JSW zaraz po zdarzeniu rozpoczęło odizolowanie ściany.

W tym roku JSW miało wydobyć ok. 12-13 mln ton (przed wybuchem metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice). W 2024 r. było to 12,4 mln ton.