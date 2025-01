Nowe warunki dostaw węgla do Enei źle wróżą Bogdance na kolejne lata

Z kolei w przypadku umowy z Elektrownią Połaniec, wartość umowy wieloletniej w latach 2025 - 2033 po zawarciu aneksu wynosi szacunkowo 3,4 mld zł netto, natomiast wartość umowy bez dodatkowych opcji w okresie 2024 - 2029 wynosi 2,2 mld zł netto, a więc o 51,7 proc. mniej w stosunku do wartości dla tego okresu bez opcji podanej w raporcie z 2023 r.

Potrzebna restrukturyzacja?

W przypadku Bogdanki nadal mówimy o najefektywniejszej kopalni węgla kamiennego w Polsce. – Coraz więcej sygnałów wskazuje, że Polska nie może szybko odejść od węgla. Co więcej, żaden z gazowych bloków nie wygrał aukcji wsparcia w grudniu 2024, co dodatkowo przedłuża życie węgla. Wielkość produkcji PGG, konkurenta Bogdanki, spada rok do roku po wysokie kilkanaście procent, co pozwala lubelskiej spółce lokować swój produkt na rynku, a wysokie ceny CO2 dają węglowi kamiennemu preferencję wobec węgla brunatnego. Bogdanka jest też wciąż najbardziej efektywna kosztowo w Polsce – wymienia atuty Bogdanki Paweł Puchalski.

Analityk zakłada także, że nowy zarząd nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko w nowej strategii rozpocząć kolejny proces restrukturyzacji. – Spółka już taki proces z sukcesem przeprowadziła 10 lat temu, zresztą wówczas i obecnie mamy tego samego Prezesa – przypomina. Jego zdaniem, jeżeli Bogdanka wdroży restrukturyzację OPEX-u, CAPEX-u, to to może być to spółka, która będzie w stanie generować gotówkę jeszcze przez długie lata.

W najbliższym czasie spółka ma przedstawić nową strategię do 2035 roku.