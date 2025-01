Australijski GreenX Metals zyskał wsparcie w poszukiwaniach miedzi w Niemczech

Jak informuje spółka w raporcie giełdowym, w ramach BHP Xplor GreenX uzyska nierozwadniające finansowanie w wysokości ok. pół miliona dol., na wsparcie i przyspieszenie realizacji działań eksploracyjnych w czasie 6 miesięcznego programu. – Wybór do BHP Xplor zapewnia GreenX dostęp do globalnej sieci ekspertów BHP oraz partnerów BHP. BHP Xplor ma przyczynić się do przyspieszenia opracowania koncepcji geologicznej oraz realizacji działań eksploracyjnych w ramach Projektu Tannenberg Copper – informuje australijska spółka.

BHP Group (wcześniej BHP Billiton) to największy na świecie koncern wydobywczy. Firma powstała w efekcie fuzji w 2001 roku australijskiej Broken Hill Proprietary Company z brytyjską Billiton

Program BHP Xplor. Wsparcie BHP Group dla GreenX ma pomóc w poszukiwaniach miedzi

Program Xplor został utworzony w 2023 r. w celu wspierania obiecujących spółek prowadzących eksploracje złóż oraz przyspieszenia prac rozpoznawczych niezbędnych do wspierania procesu transformacji energetycznej. Przez 6 miesięcy trwania programu, BHP Xplor wspiera uczestniczące spółki w budowie doskonałości technicznej, biznesowej oraz operacyjnej.

– W związku z udzieloną dotacją, GreenX nie podejmuje żadnych zobowiązań, które będą obowiązywać po zakończeniu programu BHP Xplor, poza określonymi prawami do wyłączności, pierwokupu oraz udostępniania danych, które ujawnione zostały poniżej – zapewnia spółka.