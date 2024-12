Daniel Obajtek złożył dwa wnioski do prokuratury ws. Orlenu

- Jeżeli ktoś mówi, że to się nie opłaca, to niech porozmawia z instytucjami finansowymi, które na to inwestycje udzieliły finansowania. Żadne inwestycje finansowe na świecie nie udzielają finansowania, jeżeli inwestycja jest przewymiarowana, czy też nie ma przyszłości w regionie. Udzielenie finansowania na tego typu inwestycje daje gwarancję, że ta inwestycja jest bardzo mocno opłacalna. Więc wycofanie się z tej inwestycji to jest nic innego jak oddanie polskiego rynku, rynkowi niemieckiemu – dodał.

Obajtek: „Wiarygodność Orlenu i polskiej gospodarki leży. Grozi nam wykluczenie”

Daniel Obajtek przypomniał, że od czasów jego odejścia kapitalizacja Orlenu spadła o 23 mld zł.

- Nie ma żadnych okoliczności takich, żeby Orlen miał stracić 23 miliardy na kapitalizacji. I w tym kierunku powinny służby sprawdzić, czy tu nie ma działań spekulacyjnych. Powinni się tym zająć KNF, a przede wszystkim powinni się tym zająć organy ścigania ABW, CBA, inne instytucje. Kto poniesie odpowiedzialność za utratę wartości firmy 23 miliardy? – pytał były prezes Orlenu.

- Jestem po rozmowach z koncernami międzynarodowymi. Wiarygodność Orlenu i wiarygodność polskiej gospodarki leży. Nikt przy tym wszystkim, co się dziś dzieje w kraju z Orlenem, z inwestycjami, które są zaczęte, nie będzie chciał inwestować z koncernem Orlen. Grozi nam wykluczenie gospodarcze w Europie. Nikt w tym regionie w Polsce nie będzie inwestował. Nie można zmieniać strategii co dwa lata. Nie można być nieodpowiedzialnym. Nie można rezygnować z inwestycji, która jest wykonana w tylu procentach. To jest szaleństwo, na złość mamie odmrożą sobie nos i uszy - tłumaczył