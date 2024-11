Ekopol wiąże duże nadzieje z syntetycznym dieslem

Po trzech kwartałach Ekopol wypracował 166,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 0,7 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku oznaczało to spadek odpowiednio o 12,5 proc. oraz 12,9 proc. Zarząd tłumaczy, że nieznaczne pogorszenie kondycji grupy jest konsekwencją obserwowanego od początku tego roku znacznego spadku cen paliw na świecie. Zauważa, że ostatnia tak niska ich cena była w 2021 r. Ponadto w większości branż zauważalne jest pogorszenie koniunktury, co przekłada się na mniejsze inwestycje, a co za tym idzie zmniejszone zapotrzebowanie m.in. na paliwa i wyroby hutnicze, czyli główne produkty oferowane przez Ekopol.