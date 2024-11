Sztandarowy projekt Orlenu do piachu?

W czerwcu 2023 r. Orlen podał, że koszt budowy Olefin III wzrośnie do około 25 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na I połowę 2027 r. Dodano jednocześnie, że w ramach tego przedsięwzięcia rozszerzono zakres planowanych prac. Co ciekawe, dziś okazuje się, że z projektu Olefiny III wyłączono wydatki na instalacje fenolu i pochodnych aromatów i one również dziś nie są uwzględniane w nowych szacunkach dotyczących tego przedsięwzięcia.

Mimo to w 2023 r. oceniano, że realizacja Olefin III nadal ma szansę przyczynić się do wzrostu EBITDA grupy o ponad 1 mld zł rocznie. „Unowocześnimy całą istniejącą infrastrukturę towarzyszącą, by nasz kompleks był najnowocześniejszym i najbardziej ekologicznym w Europie. W ten sposób umocnimy naszą pozycję regionalnego lidera w produkcji petrochemicznej, jednocześnie wzmacniając konkurencyjność naszej grupy oraz polskiej gospodarki” – twierdził wówczas Obajtek.

Jakie jest dziś stanowisko byłego prezesa na ujawnione przez koncern informacje i podejmowane decyzje? Na platformie X pisze m.in.: „Grupa Orlen niszczy właśnie największą inwestycję petrochemiczną w Europie i zarazem jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej. Wstrzymanie jej to wstrzymanie całej gałęzi petrochemii”. Dodaje, że na takie inwestycje powinno się patrzeć z perspektywy dziesięcioleci. Jego zdaniem zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA szybko wpłynie na światową gospodarkę. Ma ono spowodować, że zmieni się makro i szybko przyjdą czasy, gdy ropa i gaz stanieją. Wtedy Orlen, zamiast zarabiać na Olefinach III, będzie wznawiał budowę.

„W Pensylwanii przy podobnej inwestycji ostateczny koszt w stosunku do pierwotnego wzrósł o 130 proc., a ukończona (inwestycja – red.) zarabia miliony. W petrochemię inwestują Arabia Saudyjska, Niemcy czy Belgowie – my będziemy wstrzymywać” – twierdzi Obajtek. Do kwestii ogromnego wzrostu kosztów inwestycji, kilkuletniego opóźnienia w jej realizacji i obecnego braku rentowności jednak się nie odniósł.