Wysokie ceny gazu nadzieją dla Orlenu. Krzepiące rekomendacje dla inwestorów

Po umiarkowanych zmianach prognoz finansowych i aktualizacji wyceny (która maleje z 90 zł na akcję do 85,0 zł głównie pod wpływem odcięcia dywidendy) dla Orlenu nadal analitycy DM Banku Ochrony Środowiska nadal widzą mocny fundamentalny potencjał wzrostu spółki. – Podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną „kupuj” – czytamy w rekomendacji datowanej na 23 października br. - Co ważne, podwyższają oni krótkoterminową rekomendację relatywną dla spółki do „przeważaj”.

Ostatnio kurs akcji Orlenu osiągnął najniższy poziom niewidziany od dłuższego czasu. - Naszym zdaniem w przypadku spółki stosunek ryzyka do zysku jest bardzo pozytywny. Nie tylko jest to obecnie jeden z najtańszych walorów wśród porównywalnych 30 spółek, ale dostrzegamy szeroką listę potencjalnych katalizatorów w przyszłych miesiącach, które mogą wspierać odbicie kursu akcji Orlenu do tego stopnia, by zachowywał się lepiej niż rynek.

Dywidenda Orlenu

DM BOŚ spodziewa się atrakcyjnej stopy dywidendy w 2025 r. - W przyszłym roku oczekujemy wypłaty dywidendy w wys. 4,3 zł na akcję, co implikuje stopę dywidendy na wysokim poziomie 8 proc. Uważamy, że część inwestorów ma wątpliwości co do tego poziomu, jednak w naszym mniemaniu jest mało prawdopodobne, by zarząd wycofał się z wypłaty w wysokości określonej w oficjalnej polityce dywidendy – czytamy w rekomendacji. Pod koniec ostatniego kwartału Orlen planuje aktualizację strategii, która powinna ostatecznie rozwiać te wątpliwości. - Jeśli nasze założenie okaże się trafne, to na wybranych przez nas 30 porównywalnych spółek Orlen może znaleźć się wśród 3 podmiotów oferujących najwyższą stopę dywidendy – wskazuje Łukasz Prokopiuk, który przygotował tę rekomendację.

Jego zdaniem najgroźniejsze ryzyka na gruncie makroekonomicznym zmaterializowały się w większości w 2024 roku i w naszych prognozach na 2025 rok potencjał wzrostu przewyższa ryzyka oddolne. Na 2025 rok Prokopiuk prognozuje EBITDA w wys. 37,5 mld zł, co przebija oczekiwania tegorocznej EBITDA na poziomie 32 mld zł.

Wyższa cena gazu, szansą dla spółek wydobywczych Orlenu

Optymistycznie podchodzi on do poziomu cen gazu w nadchodzących miesiącach. - Zakładamy, że w nadchodzących miesiącach ceny tego surowca w Europie mogą utrzymać się na obecnym bardzo wysokim poziomie ponad 40 USD/ MWh. Wygląda na to, że importerzy azjatyccy przebijają oferty europejskie na amerykański gaz LNG, czego dowodzi fakt, że w ostatnich miesiącach ponad 50 proc. amerykańskiego eksportu LNG trafiało do Azji, a do Europy ledwie 20 proc. Azjatyckim importerom przede wszystkim zależy na pewnych dostawach i stabilnych cenach surowca po tym, jak import LNG z Rosji i Bliskiego Wschodu stał się utrudniony z powodu konfliktów zbrojnych w tych rejonach – czytamy.