Prokuratura stawia zarzuty i chce aresztowania byłego prezesa Orlen Trading System

Prokuratura Regionalna w Warszawie opublikowała komunikat, w którym informuje o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów Samerowi A. i Marcinowi O., byłym członkom zarządu OTS Switzerland (Orlen Trading Switzerland), firmy należącej do grupy Orlen. Wszczęto ich poszukiwania i wystąpiono do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące od dnia, w którym nastąpi zatrzymanie.

Reklama

Trzy niekorzystne kontrakty Orlen Trading Switzerland na zakup ropy naftowej

Zarzuty zostały wydane w ramach prowadzonego przez prokuraturę śledztwa dotyczącego działania na szkodę spółek OTS Switzerland i Orlen. Chodzi o zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. W efekcie Samer A. i Marcin O. mieli wyrządzić obu spółkom szkodę wynoszącą około 378 mln USD (równowartość około 1,5 mld zł).

Tym samym miało dojść do wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, co podlega karze określonej w art. 296 § 1 i 3 kodeksu karnego i związanego z nim art. 306b § 2 kodeksu karnego. Pierwszy przepis mówi, że kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z kolei drugi z przepisów podnosi tę karę do 5-25 lat w sytuacji, gdy chodzi o mienie o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub powodując szkodę w rozmiarach odpowiadających takiej wartości.

Prokuratura chce tymczasowego aresztowania podejrzanych

„Zarzuty te nie zostały ogłoszone podejrzanym, ponieważ miejsca ich pobytu są nieznane, a uzyskane dowody wskazują, że podejrzani ukrywają się. Wydanie przez sąd postanowień o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych umożliwi prokuratorowi rozpoczęcie poszukiwań podejrzanych listem gończym” - informuje w komunikacie prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Z wcześniejszych informacji wynika, że byli członkowie zarządu OTS Switzerland dokonywali przedpłat na ropę pochodzącą głównie z Wenezueli. Co więcej spółka wyczarterowała statki potrzebne do transportu surowca. Między grudniem 2023 r. a styczniem 2024 r. były one gotowe do realizacji transportu z Wenezueli, co jednak nie nastąpiło. Tymczasem same opłaty za postojowe sześciu tankowców wynosiły około 600 tys. USD dziennie. W efekcie na koniec lutego rachunek do zapłaty za czarter sięgał już 30 mln USD.