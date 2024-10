Spółka podała raport operacyjny za ostatnie trzy miesiące. Rynek odebrał te dane negatywnie bo kurs spółki po godz. 14 we wtorek 8 października spadał o blisko 4 proc.

Wydobycie węgla koksującego spada rok do roku

W rozbiciu na rodzaje węgiel, to wydobycie węgla koksowego wyniosło ok. 2,50 mln ton i była wyższe w porównaniu do 2 kwartału 2024 r. o ok. 8,5 proc., a w stosunku do 3 kwartału 2023 r. niższe o ok. 11,5 proc. Z kolei wydobycie węgla do celów energetycznych, co nie jest podstawową działalnością spółki, wyniosło ok. 0,55 mln ton i było niższe w porównaniu do 2 kwartału 2024 r. o ok. 2,1 proc., a w stosunku do 3 kwartału 2023 r. niższe o ok. 6,9 proc.

JSW szuka oszczędności. W pierwszej kolejności ofiarą mogą być inwestycje Rosnące straty Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wynikające z jednej strony ze spadku popytu na węgiel koksujący, a z drugiej z rosnących kosztów wydobycia, skłaniają spółkę do szukania sposobów na poprawę sytuacji. Najbardziej prawdopodobne są cięcia w inwestycjach.

Spada rok do roku sprzedaż węgli koksujących i energetycznych

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 2,90 mln ton i była wyższa w porównaniu do poprzedniego kwartału o ok. 11,4 proc. a w porównaniu rok do roku niższa o ok. 11 proc. Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,45 mln ton i była wyższa w porównaniu do 2 kwartału 2024 r. o ok. 7,9 proc., a w porównaniu do 3 kwartału 2023 r. niższa o ok. 8,8 proc.

JSW podała, że sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła w III kwartale 2024 roku ok. 0,45 mln ton i była wyższa kdk o ok. 34,7 proc., a w porównaniu do 3 kwartału 2023 r. niższa o ok. 21,2 proc.