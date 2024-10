JSW szuka oszczędności. W pierwszej kolejności ofiarą mogą być inwestycje

– Część z tych postulatów jest bardzo ambitna. Jeśli chodzi o zmniejszenie kosztów wydatków inwestycyjnych, byłoby to najprostsze do zrobienia, oczywiście kosztem przyszłego wydobycia. Spółka bowiem potrzebuje na bieżącą działalność dodatkowo nawet 1 mld zł kwartalnie – dodaje Szkopek. Środki te JSW czerpie obecnie ze specjalnego funduszu rezerwowego, ale przy obecnym tempie może ich zabraknąć już w drugiej połowie przyszłego roku. – Dlatego też wysoce prawdopodobnie wydaje się ograniczenie inwestycji. Z tych przecieków, które dotarły do opinii publicznej, wynika, że może dać to blisko 1,5 mld zł oszczędności do 2027 r. – dodaje ekspert Erste Securities.

Z kolei zdaniem Michała Sztablera, analityka Noble Securities, nawet postulat ograniczenia inwestycji może być nie do zaakceptowania przez związki zawodowe. – Oczywiście taka decyzja nie będzie miała przełożenia na wynagrodzenia i zatrudnienie tu i teraz, ale za rok lub dwa już na pewno. Związki to wiedzą i dlatego się na to nie zgodzą – uważa analityk.

Lekka poprawa nastrojów

Obecnie JSW może mieć ok. 3,5 mld zł w Funduszu Stabilizacyjnym. W tym roku wydała bowiem z niego ok. 2 mld zł z ok. 5,5 mld zł, jakie było w nim wcześniej. Pytanie, jak szybko spółka będzie dalej przepalać te środki. – W mojej opinii tempo może być nieco słabsze niż dotychczas. O ile w II kw. było to ok. 1 mld zł, o tyle zakładam, że w III i IV kw. będzie to ok. 700 mln zł. Wynika to z faktu, że zapasy węgla energetycznego delikatnie zaczęły się zmniejszać, a węgiel koksujący cały czas się sprzedaje – wylicza Szkopek.

Problemem są jednak nadal koszty. Kluczowe będą dane, jakie firma może pokazać na dniach, a więc raport operacyjny, który może rozwiać wątpliwości co do tego, jaki był dla niej III kwartał. – Warto zwrócić uwagę, że ceny węgla koksującego w Australii w ostatnich dniach lekko wzrosły po ogłoszeniu programów stymulacyjnych w Chinach. W efekcie cena surowca wzrosła do 230–235 dol. za tonę, podczas gdy przez ostatnie tygodnie surowiec ten był wyceniany poniżej 200 dol. To też może sprawić, że prawdopodobna kwota, którą spółką pobierze z rezerw, może być w IV kw. mniejsza niż w poprzednich kwartałach. W moim odczuciu nie jest to jednak trwałe odbicie cen na rynku – mówi Jakub Szkopek.