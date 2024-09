O ponad 3 proc. do 58,6 zł drożeją podczas czwartkowej sesji akcje Orlenu. Wartość obrotu przekroczyła 50 mln zł. Wzrost notowań może wydawać się zaskakujący, bo są one niżej niż wczoraj. To skutek dywidendy.

Kiedy Orlen wypłaci dywidendę?

Do akcjonariuszy w tym roku popłynie 4,8 mld zł. Środki zostaną wypłacone dopiero 20 grudnia. Natomiast jutro przypada dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy. Biorąc jednak pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW , ostatnim dniem na zakup akcji z prawem do wypłaty był 18 września. Dziś cena akcji została już skorygowana o wartość dywidendy, dlatego kurs odniesienia na początek sesji nie był równy cenie akcji z zamknięcia wczorajszych notowań.

Wczoraj na finiszu sesji akcje wyceniono na 60,88 zł. Dywidenda na akcję wynosi 4,15 zł. Czyli notowania startowały dziś od 56,73 zł.

Jaka jest polityka dywidendowa Orlenu?

Polityka dywidendowa Orlenu zakłada przeznaczanie 40 proc. wolnych środków pieniężnych na dywidendę, ale nie mniej niż dywidenda bazowa, której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla roku 2022 i ma sukcesywnie rosnąć o 15 groszy co roku. Największym beneficjentem dywidendy od Orlenu jest wiodący akcjonariusz - Skarb Państwa.

Przy obecnej cenie akcji kapitalizacja Orlenu wynosi 68 mld zł. To druga co do wartości (za PKO BP) krajowa spółka notowana na warszawskiej giełdzie. W stosunku do ceny docelowej oszacowanej przez DM BOŚ w lipcowej rekomendacji, notowania Orlenu mają jeszcze dwucyfrowy potencjał do zwyżki.