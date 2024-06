Ostatnie kilkanaście sesji przyniosło istotny spadek notowań akcji Orlenu. Jeszcze przed publikacją wyników za I kwartał, czyli przed 22 maja, handlowano nimi nawet po przeszło 73 zł. W poniedziałek, mimo że przez zdecydowaną większość dnia zyskiwały, ich kurs oscylował w widełkach 63,22–64,62 zł. Zapytaliśmy analityków, czy w najbliższym czasie jest szansa na istotną poprawę notowań, m.in. w kontekście wyników, jakie koncern może wypracować w zbliżającym się już do końca kolejnym okresie sprawozdawczym.

Wkrótce przestanie obowiązywać podatek gazowy

– Wyniki finansowe Orlenu powinny być w II kwartale równie dobre jak w I kwartale. Negatywnie zapewne znowu będzie na nie wpływał jedynie biznes petrochemiczny oraz obciążenia związane z koniecznością zapłaty podatku gazowego – mówi Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku. Zauważa, że cały europejski przemysł petrochemiczny z jednej strony boryka się z nadpodażą, m.in. z Chin, a z drugiej ze słabym popytem i stosunkowo wysokimi kosztami działalności. W ostatnich dniach zaczął jednak rosnąć kurs ropy naftowej, co powinno przyczyniać się do wzrostu zysków wypracowywanych przez grupę. Ponadto pozytywnie będzie na nie oddziaływała działalność związana z obrotem gazem ziemnym. To przede wszystkim konsekwencja przesunięcia marży z wydobycia do obszaru handlu błękitnym paliwem. Orlen lepiej niż dotychczas będzie też radził sobie w biznesie energetycznym. W efekcie całoroczny skonsolidowany zysk EBITDA spółki szacuje na około 33 mld zł. W 2023 r. wyniósł on 43,2 mld zł.

Według Kliszcza dość słabe notowania akcji Orlenu widoczne w ostatnich tygodniach były efektem zawiedzionych oczekiwań inwestorów. – Rynek liczył, że nowy zarząd spółki przedstawi propozycje mocnych cięć wydatków inwestycyjnych i zapowie wzrost dywidendy. Tak się jednak nie stało, co doprowadziło do przeceny walorów firmy – twierdzi Kliszcz. Jego zdaniem spółka ma jednak potencjał do zwyżek. W ostatniej rekomendacji Kliszcz wycenia walory Orlenu na 94,74 zł i zaleca ich kupowanie.