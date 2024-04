Wyniki Grupy Kęty powyżej wstępnych szacunków

W I kwartale 2024 r. Grupa Kęty zanotowała 150,4 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o ponad 10 proc. względem w analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 11 proc. osiągając poziom 222,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,24 mld zł i były o prawie 10 proc. niższe niż rok wcześniej.

W marcu br. grupa zakładała w I kwartale 147 mln zł zysku netto i 215 mln zł zysku EBITDA. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży szacowane były na poziomie 1,25 mln zł.

Zarząd Grupy Kęty wyjaśnia, że na większości rynków, na których działa firma, utrzymuje się słaba koniunktura. - Pomimo tego, poziom zamówień pozyskanych przez poszczególne Segmenty Grupy Kapitałowej w I kwartale br. pozwolił utrzymać wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (80 – 85 proc.), co przełożyło się na wysoką rentowność i wyniki finansowe - wyjaśniono w raporcie.

Grupa nie widzi istotnych oznak poprawy koniunktury w II kwartale, a więc spodziewa się podobnego poziomu zamówień do wielkości osiągniętych I w kwartale w Segmencie Wyrobów Wyciskanych oraz Segmencie Systemów Aluminiowych oraz ok. 10 proc. spadku w Segmencie Opakowań Giętkich (podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku, co wynika ze zmniejszeniem popytu po okresie świątecznym).