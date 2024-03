W JSW trwa rotacja w zarządzie. Konkursy wchodzą w kluczową fazę, ale związki uważają, że to fikcja

Zarząd JSW tworzą: p.o. prezesa i p.o. wiceprezesa ds. rozwoju Paweł Rostkowski, wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Ostrowski, wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, wiceprezes ds. handlu Jolanta Gruszka oraz wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

Związki zniecierpliwione karuzelą kadrową

Sławomir Kozłowski, przewodniczący ZOK NSZZ "Solidarność" w JSW w dłuższej wypowiedzi zamieszczonej na mediach społecznościowych związków zawodowych, podkreślił, że zmiany kadrowe w zarządzie firmy przeprowadzane są w sposób chaotyczny, pospieszny, bez przygotowania. - Kolejne nominacje personalne w wielu przypadkach mają charakter polityczny, a nie merytoryczny. Poza tym w spółkach takich, jak JSW, wszelkie zmiany powinny być wcześniej przygotowane, tymczasem zafundowano nam dwa miesiące "bezdecyzyjności". Firma przestała być zarządzana. Jest jedynie administrowana -uważa Kozłowski.

„Konkursy to fikcja”

Kozłowski uważa też, że konkursy nie są w pełni przejrzyste. - Jeśli ktoś uważa, że konkursy te są transparentne, to ja mu szczerze współczuję. Chciałbym sprecyzować, o co mi chodzi. W mojej ocenie konkursy są alibi dla osób decydujących o ich rozstrzygnięciu, bo decyzje o tym, kto "wygra", już dawno zapadły. Nie bądźmy naiwni. Wielokrotnie wskazywaliśmy przed organizowanymi konkursami, kto otrzyma to czy tamto stanowisko i potem okazywało się, że mieliśmy rację. Jeśli ktoś twierdzi, że teraz będzie inaczej, to mogę stwierdzić tylko tyle, że jest łatwowierny -mowi związkowiec.

Nie ma z kim rozmawiać o podwyżkach

Kozłowski przypomina też, że na temat podwyżek praktycznie są zawieszone. - Członkowie zarządu unikają rokowań, jak diabeł święconej wody, bo nie są umocowani do podejmowania wiążących decyzji. Pani minister Czarnecka twierdzi, że decyzje w sprawach płacowych należą do członków zarządów spółek węglowych, ale to jest tylko sposób, by uniknąć odpowiedzi na pytanie, jakie jest stanowisko właściciela w tej sprawie. Apelujemy do pani minister, by powiedziała wprost, czego oczekuje Skarb Państwa — uważa związkowiec. Jego zdaniem propozycje płacowe zarządu JSW są jawną próbą odebrania pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej części ich przychodów w stosunku do roku 2023. Zdajemy sobie sprawę, że dzieje się to z akceptacją właściciela, czyli Skarbu Państwa. - Chciałbym zatem przypomnieć, że ta próba okradzenia pracowników z ich pieniędzy jest sprzeczna z zawartymi wcześniej porozumieniami, a porozumienia są - o czym również przypominam — wewnętrznym prawem pracy. Jeśli ktoś proponuje, by wartość tegorocznego funduszu wynagrodzeń obniżyć względem funduszu ubiegłorocznego o grubo ponad 500 milionów złotych — przy tej inflacji, która miała miejsce — to wiadomo, że płaca realna pracowników JSW spadnie i to o minimum 20 proc. Nie ma innej opcji. Matematyki się nie oszuka. A brak właściwie umocowanego Zarządu sprawia, że nie ma z kim o tym rozmawiać - kończy Kozłowski.

Skarb Państwa ma w JSW 55,16 proc. akcji. kapitałowa JSW zatrudnia ponad 30,8 tys. pracowników, z czego przeszło 21,1 tys. to pracownicy samej JSW