Rada nadzorcza KGHM powołała nowy zarząd miedziowej spółki. Jej prezesem został Andrzej Szydło. W branży jest znany m.in. z tego, że przez wiele lat był dyrektorem naczelnym Huty Miedzi Głogów, funkcjonującej jako jeden z dziesięciu oddziałów koncernu. Stracił to stanowisko w 2017 r. po tym, jak obarczono go winą za brak prawidłowego oszacowania zagrożenia związanego z możliwością naruszenia norm społecznych w związku z mającą wówczas miejsce imprezą zakładową. Konkretnie zaś poszło o nawiązywane w jej trakcie, w sposób satyryczny, do katastrofy smoleńskiej.

Nie zmienia to faktu, że Szydło przez wielu pracowników spółki jest oceniany jako dobry fachowiec. Tak też uznało kierownictwo KGHM-u, gdyż chwilę po zwolnieniu go z funkcji szefa Huty Miedzi Głogów, powierzyło mu funkcję doradcy do spraw hutnictwa.

Nowi członkowie zarządu KGHM

Rada nadzorcza miedziowej spółki powołała też czterech nowych członków zarządu. Piotr Krzyżewski został wiceprezesem ds. finansowych, Mirosław Laskowski, wiceprezesem ds. produkcji, Piotr Stryczek, wiceprezesem ds. korporacyjnych, a Zbigniew Bryja, wiceprezesem ds. rozwoju. Ten ostatni chwilę przed powołaniem na nowe stanowisko, zrezygnował z czasowego kierowania KGHM-em oraz z funkcji członka jego rady nadzorczej. Ze starego kierownictwa koncernu w zarządzie spółki pozostał tylko Mirosław Kidoń, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych.

Zmiany do jakich doszło w KGHM-mie to następstwo postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego trzy tygodnie temu. Konkurs obejmował pięć stanowisk i jak widać zakończył się sukcesem. Dolnośląskie media podawały, że do konkursu zgłosiło się 65 kandydatów.