Kurs euro do dolara próbuje wznowić ruch w górę

Wczoraj w Stanach Zjednoczonych obchodzone było Święto Dziękczynienia, przez co zmienność na rynku walutowym była niewielka. Ruchy na głównych indeksach giełdowych także były ograniczone. Dziś sesja w USA będzie skrócona, przez co także nie należy oczekiwać większych ruchów na głównych rynkach. Sytuacja powinna wrócić do normalności dopiero po weekendzie.