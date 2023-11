Składka solidarnościowa przyczyną straty w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1 208,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 2 162,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 85,4 mln zł wobec 2 641,1 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA ukształtowała się w III kw.na poziomie 1 mld zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 401,9 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 5 146 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2023 r. spółka miała 840,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 6 362 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 999,7 mln zł w porównaniu z 16 049,2 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 973,7 mln zł wobec 5 973,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Rośnie sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyniosła w III kw. 2023 r., 2,1 mln ton i była wyższa o 6,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału tego roku. Natomiast niższa o 8,8 proc. była sprzedaż koksu, która wyniosła w III kw. 0,8 mln ton. W omawianym okresie w porównaniu do poprzedniego kwartału ceny węgla koksowego i koksu obniżyły się, odpowiednio o 20,7 proc. i 20 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnia cena węgla koksowego wyniosła 979,78 zł za tonę, natomiast średnia cena koksu osiągnęła wartość 1 358,99 zł za tonę. To skutkowało niższymi o 17,8 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie ponad 3,4 mld zł.

EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) ukształtowała się w trzecim kwartale na poziomie 1 mld zł, tj. o 37,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale tego roku. Wydobycie węgla ogółem w kopalniach JSW w trzecim kwartale tego roku wyniosło 3,4 mln ton (w tym 2,8 mln ton stanowił węgiel koksowy) i była wyższa o 3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. W trzecim kwartale 2023 r., nieznacznie obniżyła się produkcja koksu i osiągnęła poziom 0,9 mln ton.

"Pomimo niższej w trzecim kwartale tego roku o prawie 10 proc. produkcji stali w UE konsekwentnie realizowana strategia handlowa pozwala utrzymać wysoką sprzedaż węgla. Obecnie rynek koksu jest trudniejszy niż węgla, większość koksowni handlowych nie jest w stanie uzyskać pozytywnych wyników finansowych. Model biznesowy Grupy JSW oparty na dwóch głównych segmentach: węglowym i koksowym sprawdza się, ich synergia stabilizuje przychody Grupy. W skali globalnej wojna na terytorium Ukrainy przełożyła się na mniej stabilną sytuację gospodarczą, wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych. Na bieżąco monitorujemy sytuację gospodarczą, aby uniknąć negatywnego wpływu na wyniki finansowe grupy kapitałowej JSW. Do tej pory radziliśmy sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym i jestem przekonany, że tak pozostanie" - skomentował prezes Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Opłata solidarnościowa

Jak wspomnieliśmy, w trzecim kwartale 2023 r. Grupa JSW osiągnęła stratę netto w wysokości 1,2 mld zł. "Istotny wpływ na taki wynik netto miało ujęcie składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł (wpływ składki na wynik netto po uwzględnieniu efektu podatkowego to 1,3 mld zł). Mimo tego wynik netto po dziewięciu miesiącach tego roku wyniósł ponad 0,8 mld zł" - czytamy w komunikacie dotyczącym wynikom.