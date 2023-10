Członek RPP: "Po wyborach paliwo mocno zdrożeje". Ostra reakcja NBP

"W związku ze skandaliczną, zaskakującą, nieautoryzowaną przez RPP wypowiedzią pana Przemysława Litwiniuka, NBP informuje, że jest ona całkowicie zmyślona i nieprawdziwa. NBP nie jest od prognozowania cen paliw. W ciągu 10 dni cena baryłki ropy potrafi się ostatnio zmienić od minimum do maximum, tzn. od 82 do 95 dol. za baryłkę. Zmienny i niemożliwy do dokładnego przewidzenia jest też kurs złotego. Pan Litwiniuk, wbrew podstawowym zasadom, brutalnie wziął udział w kampanii wyborczej" – czytamy w jego stanowisku.

Wyjątkowa apolityczność

Tymczasem członek RPP odniósł się także do kontrowersyjnych wypowiedzi prezesa NBP podczas ostatniej konferencji prasowej. – Narodowy Bank Polski to instytucja, która powinna charakteryzować się wyjątkową apolitycznością. Dlatego tego rodzaju słownictwo rzeczywiście powinno zostać schowane co najwyżej w domu – mówił członek RPP.

– Uważam, że prezes NBP, w szczególności w ostatnim tygodniu przed wyborami parlamentarnymi, powinien skorzystać z okazji, aby zaprezentować model zewnętrznej, odrębnej, niezależnej instytucji i jako jej organ zachować się stosownie – powiedział.