Rentowności obligacji skarbowych wynoszą obecnie około 4,17 proc. dla papierów 2-letnich, 4,92 proc. dla 5-letnich oraz 5,53 proc. dla obligacji 10-letnich. Dłuższy koniec krzywej pozostaje pod wpływem globalnych trendów, oczekiwań inflacyjnych oraz potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Po silnym umocnieniu na początku lipca, kiedy rentowność obligacji 10-letnich spadła poniżej 5,25 proc., rynek wszedł w fazę korekty.

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Na rynkach bazowych zmienność nadal pozostaje podwyższona ze względu na niepewność dotyczącą dalszej ścieżki stóp procentowych głównych banków centralnych. Inwestorzy koncentrują się na danych inflacyjnych i kondycji gospodarek, które mogą determinować tempo dalszych zmian w polityce pieniężnej przez Fed, EBC oraz NBP. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich utrzymuje się w pobliżu 4,58 proc., pozostając blisko najwyższych poziomów z ostatnich dwunastu miesięcy i odzwierciedlając ostrożne podejście Rezerwy Federalnej do dalszych obniżek stóp.

Na rynku obligacji korporacyjnych utrzymuje się silny popyt ze strony inwestorów, co w połączeniu z ograniczoną podażą nowych emisji sprzyja dalszej kompresji spreadów kredytowych. Największym zainteresowaniem cieszą się emisje deweloperów oraz spółek o wysokiej jakości kredytowej. W kolejnych miesiącach kierunek rynku obligacji wyznaczać będą decyzje banków centralnych oraz tempo dezinflacji, choć potencjał dalszego spadku rentowności wydaje się już być ograniczony.