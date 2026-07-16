Główne krajowe indeksy mają za sobą dwie sesje, podczas których popyt wyprowadzał ataki na kolejne szczyty, ale później się cofał. W przypadku WIG-u atak ten wyprowadził indeks szerokiego rynku podczas czwartkowej sesji aż na niemal 144466 pkt. WIG20, który we wtorek ustanowił trzeci raz z rzędu rekord hossy w cenach zamknięcia (3819 pkt), kończył czwartkową sesję już poniżej poziomu 3800 pkt. Spadek sięgnął ledwie 0,2 proc., więc niewiele, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się w polityce międzynarodowej oraz na rynkach globalnych.

Czytaj więcej

Banki znów mogą stać się gorącym ziemniakiem. Inwestorzy sięgają po spółki handlowe
Analizy rynkowe
Banki znów mogą stać się gorącym ziemniakiem. Inwestorzy sięgają po spółki handlowe

W Europie fatalnie zachowały się indeksy rosyjskie, gdzie popołudniowe spadki przekraczały 3 proc. Słabiej od GPW wypadły także rynki bazowe. Paryski CAC40 czy frankfurcki DAX traciły pod koniec dnia po 0,61 proc. Od spadków rozpoczęła się także sesja w Stanach Zjednoczonych, gdzie piętą achillesową pozostają półprzewodniki. Wcześniej ta grupa spółek sprowadziła 6,6 proc. w dół koreańskiego KOSPI.

Krajowy rynek pozostaje w trendzie wzrostowym, ale dla ostatnich sesji charakterystyczna jest przede wszystkim słabość banków. To pokłosie sygnałów z rządu odnośnie do zwiększenia opodatkowania tej grupy spółek. Przypomnijmy – stawka podatku CIT na ten rok wzrosła do 30 proc. i według obecnych założeń w przyszłym roku ma sięgać 26 proc., a docelowo 23 proc. WIG-banki zniżkował w czwartek o 1,36 proc. po 1,39-proc. przecenie w środę oraz 1,03-proc. spadku we wtorek. Innym ciekawym zjawiskiem ostatnich dni są odreagowanie sektora handlowego i potężne zwyżki pojedynczych dużych spółek. W czwartek bohaterem WIG20 była Żabka Group, która w reakcji na wieści o potencjalnym inwestorze zagranicznym zwyżkowała kilkanaście proc.. We wtorek z kolei o niemal 10 proc. umocniło się Allegro.