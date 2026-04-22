11 bit studios pracuje nad nowymi grami

Inwestorzy z niecierpliwością czekali na raport roczny 11 bit studios. Z powodu „przeszkód technicznych z podpisem zewnętrznym członka zarządu” raport trafił na rynek z opóźnieniem. Wyniki dały inwestorom nadzieję, że spółka wreszcie wychodzi na prostą. W trakcie wtorkowej sesji akcje drożały o prawie 12 proc. do 164 zł.

W 2025 r. 11 bit studios wypracowało rekordowe 141 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 30,6 mln zł, a zysk netto 6,9 mln zł. Na wyniki znaczący wpływ miały zdarzenia o charakterze niegotówkowym oraz czynniki makroekonomiczne. Koszty amortyzacji wzrosły do ponad 50 mln zł (wobec niespełna 20 mln zł w 2024 r.) w efekcie pełnego roku amortyzacji gry „Frostpunk 2” oraz zastosowania przez spółkę tzw. metody degresywnej dla nowych tytułów własnych. Z kolei ujemne różnice kursowe wyniosły ponad 8 mln zł, stanowiąc główną składową kosztów finansowych. Wynikało to z faktu, że zdecydowana większość przychodów osiągana jest w walutach obcych (USD i EUR), a złoty w 2025 r. się umocnił.