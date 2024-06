Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 14 zł. Na zamknięciu piątkowej sesji za akcje spółki płacono ok. 13,72 zł.

Autorzy rekomendacji podkreślają, że cząsteczka OATD-01 jest najbardziej zaawansowanym projektem spółki i w ich ocenie jest najbardziej atrakcyjnym pod kątem partneringowym. - W badaniu II fazy OATD-01 w marcu 2024 r. nastąpiło pierwsze podanie leku lub placebo pacjentowi z sarkoidozą płucną. Postrzegamy OATD-01 jako główne aktywo spółki i bardzo ciekawy projekt. Zwracamy uwagę, że brak jest na rynku zarejestrowanych leków na sarkoidozę, a inhibicja CHIT1 jest nowatorskim podejściem do leczenia jej leczenia. Dodatkowo dużym plusem badania w naszym odczuciu jest możliwość poznania obiektywnej odpowiedzi pacjentów na leczenie, gdyż chorzy nie będą przyjmować innych leków na sarkoidozę, a punktem końcowym będzie obiektywne badanie obrazowe metodą PET/CT – wskazują analitycy.

Jednocześnie mniej entuzjastycznie pochodzą do projektu OATD-02 będącego w I fazie badań klinicznych na etapie eskalacji dawki. - Na chwilę obecną jest za wcześnie na wnioski na temat efektywności. Według danych spółki cząsteczka jest bezpieczna i być może ostatecznie dawka rekomendowana do II fazy będzie wyższa niż pierwotnie spółka zakładała. Widzimy ryzyko, że I faza badania nie wydobędzie potencjału tej cząsteczki i konieczne będą kosztowne badania w kombinacjach, co na chwilę obecną wydaje się nam poza zasięgiem finansowym spółki. Dlatego postanowiliśmy ostrożniej podejść do wyceny tej cząsteczki – wyjaśniają.

Według stanu na 29 marca 2024 roku poziom gotówki w spółce wynosił 54 mln zł. Molecure jest spółką biotechnologiczną rozwijającą portfel małocząsteczkowych kandydatów na innowacyjne leki. Spółka ma w portfelu dwa projekty kliniczne i kilka we wcześniejszych fazach.