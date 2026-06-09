Podjęta we wtorek uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu miedziowej spółki.

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Obradujące w Lubinie (Dolnośląskie) ZWZ KGHM zdecydowało, że na dywidendę zostanie przeznaczone 300 mln zł z zysku za poprzednie lata, co stanowi 1,5 zł za akcję. Pozostałą kwotę z zysku za rok 2025, który wyniósł ponad 1,946 mld zł, przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

W uchwale w sprawie wypłaty dywidendy ustalono, że dniem dywidendy będzie 25 czerwca 2026 r., natomiast 9 lipca 2026 r. będzie dniem jej wypłaty.