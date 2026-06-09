Podjęta we wtorek uchwała w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu miedziowej spółki.

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Obradujące w Lubinie (Dolnośląskie) ZWZ KGHM zdecydowało, że na dywidendę zostanie przeznaczone 300 mln zł z zysku za poprzednie lata, co stanowi 1,5 zł za akcję. Pozostałą kwotę z zysku za rok 2025, który wyniósł ponad 1,946 mld zł, przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

W uchwale w sprawie wypłaty dywidendy ustalono, że dniem dywidendy będzie 25 czerwca 2026 r., natomiast 9 lipca 2026 r. będzie dniem jej wypłaty.

ZWZ KGHM wybrało dziesięcioro członków rady nadzorczej

Podczas wtorkowego ZWZ powołano również dziesięcioro członków, nowej, XII kadencji Rady Nadzorczej KGHM.

Skarb Państwa, który jest największym udziałowcem miedziowej spółki, zgłosił sześcioro kandydatów do rady nadzorczej KGHM. Wszyscy zostali we wtorek wybrani w głosowaniach podczas ZWZ.

To zasiadający już w tym gremium b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2007-2009 Zbigniew Ćwiąkalski, który sprawuje funkcję przewodniczącego XI kadencji RN KGHM.

Ćwiąkalski jest adwokatem, posiada tytuł profesorski nauk prawnych. W latach 2007-2009, czyli w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej SPCG (Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski sp.k.). „Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023 r., wybrany również na kolejną kadencję w okresie 2024-2027 r.” – poinformował KGHM.

Do składu rady nowej kadencji został powołany też zasiadający już w tym gremium Artur Ulrich. W 1984 r. Ulrich ukończył Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, a w 2019 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Specjalizuje się w dziedzinie energetyki.

Ponownie wybrany został również Łukasz Żelewski. To absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ma 35-letnie doświadczenie jako menedżer. Pracował m.in. w Zarządach Poczty Polskiej S.A., Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Energi Oświetlenie Sp. z o.o. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wybrany został też Piotr Prugara. To absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny posiadający wieloletnią praktykę w obszarze obsługi prawnej i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Współpracował i wykonywał funkcję syndyka, likwidatora, pełnomocnika zarządów wielu spółek.

Przegłosowano też kandydaturę Ewy Banachowicz. To absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała też tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania oraz przez wiele lat pracowała jako wykładowca. Banachowicz jest doświadczonym menedżerem i doradcą gospodarczym. Pracowała w wielu spółkach zarówno prywatnych, jak i z udziałami Skarbu Państwa.

Do pełnienia funkcji członka RN KGHM Skarb Państwa wskazał również Rafała Szmytkę. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, restrukturyzacji oraz nadzorze korporacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w radach nadzorczych, w tym m.in.: Warszawskiej Izby Gospodarczej, Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej czy Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

Przedstawiciele OFE i „Solidarności” w radzie nadzorczej KGHM

Swojego kandydata zgłosił też jeden z udziałowców Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. W RN KGHM z ramienia tego akcjonariusza zasiadać będzie Joanna Zakrzewska. To menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze audytu, finansów, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz ładu korporacyjnego. Zakrzewska zasiada w RN KGHM obecnej kadencji pełniąc funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu oraz członkini Komitetu Strategii.

We wtorek do RN KGHM powołani zostali też wybrani w styczniu tego roku przez pracowników firmy przedstawiciele załogi miedziowej spółki – Bogusław Szarek, Marcin Kaczanowski i Przemysław Darowski. Wszyscy są przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.

Jedną z prerogatyw Rady Nadzorczej KGHM jest powoływanie zarządu spółki.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.