Adam Glapiński: Stopy procentowe w dół ewentualnie w drugim kwartale 2025 roku

Inflacja trwale ma spaść do celu inflacyjnego NBP dopiero w 2026 r. prezes NBP Adam Glapiński

Adam Glapiński: Fed też obniżył stopy procentowe przed wyborami

- We wrześniu Fed obniżył stopy aż o 50 punktów bazowych, dwukrotnie mocniej niż spodziewał się rynek, na ostatnim posiedzeniu przed wyborami prezydenckimi. Nie obawiał się zarzutów, że to obniżka wyborcza – zauważał Glapiński, oczywiście nawiązując do obniżek stóp w Polsce we wrześniu i październiku 2023 r., łącznie o 100 punktów bazowych. Zauważał, że czerwcowa obniżka stóp przez EBC miała zaś miejsce w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Szef NBP przekonywał też, że w NBP panuje „ogromne poczucie niesprawiedliwości” za brak pochwał w przestrzeni publicznej dla pracy pracowników banku. – To, co się dzieje w tej komisji (sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej – red.) jest niesłychane. Zamiast zrobić komisję, która będzie chwalić osiągnięcia NBP, to jest komisja, w której w ordynarny i prostacki sposób ludzie kompletnie nieprzygotowani obrażają pracowników NBP – mówił Glapiński. – Po dwóch wyrokach TK ta komisja nie ma żadnych podstaw do działania, jest nielegalna. To gra, w której nie będziemy uczestniczyć. Jakiekolwiek jej decyzje nie są dla nas istotne – dodawał szef NBP.

Glapiński poinformował też, że rezerwy złota w zasobach NBP wynoszą już 420 ton. – Weszliśmy do ekskluzywnego grona posiadaczy największych rezerw złota na świecie, mamy już większe rezerwy niż Wielka Brytania – mówił.

Szef NBP jako „skandal” określił fakt, że do przygotowania raportu Mario Draghiego nie został zaproszony żaden ekonomista z Polski ani naszego regionu. – To raport o sytuacji gospodarczej w UE, ale w zasadzie dotyczy tylko Niemiec i Francji. Inne kraje mają biernie przyjąć, co z analizy będzie wynikało – ocenił Glapiński.